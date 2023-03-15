Крах трьох американських банків: світ знову на порозі фінансової кризи

У понеділок, 13 березня, акції багатьох банків у різних країнах світу впали, що змусило говорити про найбільшу з 2008 року кризу у фінансовому секторі економіки. Наприклад, акції іспанського банку Santander і німецького Commerzbank під час торгів впали більш ніж на 10%. Низка невеликих американських банків зазнали ще більших збитків, хоча запевняли клієнтів у тому, що у них міцний запас ліквідності, щоб захистити себе від потрясінь.

Не допомогли й особисті запевнення американського президента Джо Байдена в тому, що фінансова система США перебуває в безпеці. Він пообіцяв зробити все необхідне, щоб не допустити краху, який був 15 років тому.

Що ж послужило приводом для падіння банківських акцій?

Минулого тижня зазнали краху два американські банки — Silicon Valley Bank (SVB) і Signature Bank. Вони не входили до числа найбільших банків США. Однак Silicon Valley Bank був одним з основних банків американського і британського технологічного сектора. Експерти вважають, що його банкрутство може зачепити від 30% до 40% британських стартапів, співробітниками яких є приблизно 50 тисяч осіб. У США банк обслуговував майже половину американських венчурних технологічних і медичних компаній, які минулого року високо котирувалися на фондових ринках.

Крах почався 9 березня. Акції банку впали більш ніж на 60%. Одночасно вкладники почали масово забирати з SVB свої депозити.

У п'ятницю, 10 березня, американський фінансовий регулятор закрив Silicon Valley Bank і конфіскував його активи. Рішення було ухвалено після того, як SVB не зміг знайти 2,25 млрд доларів для покриття збитків від продажу активів — головним чином урядових цінних паперів. Їхня ціна змінилася після підвищення Федеральним резервом США облікової ставки.

При цьому уряд США гарантував збереження коштів американських вкладників Silicon Valley Bank, а британський банк HSBC викупив увесь бізнес SVB у Великій Британії, таким чином забезпечивши його стабільність.

«Американці можуть бути впевнені в тому, що наша банківська система безпечна. Ваші депозити збережені. Хочу вас запевнити, що на цьому ми не зупинимося. Ми зробимо все, що буде потрібно», — з такою заявою виступив президент Байден.

Експерти кажуть, що крах Silicon Valley Bank не можна порівнювати з подіями 2008 року, коли першим збанкрутував найбільший інвестиційний банк Lehman Brothers. Водночас нинішня ситуація доводить, що становище багатьох банків може бути гіршим, ніж це виглядає на папері. Банки зазнають збитків на вкладеннях в урядові цінні папери, які дешевшають щоразу, коли відбувається підвищення облікових ставок. А разом з урядовими паперами падають у ціні акції банків.

Доказом того, що це пояснення правильне, став крах нью-йоркського банку Signature Bank. Рішення про його закриття було ухвалено в неділю, 12 березня. На рахунках банку-банкрута перебувало понад 88 млрд доларів приватних вкладів. Уряд США був змушений гарантувати їх збереження.

До речі, майже чверть депозитів Signature Bank припадала на криптовалюту. Третій американський банк, який лопнув у ці дні, називається Silvergate. Він спеціалізувався на операціях із криптовалютою. Керівництво банку заявило, що змушене припинити діяльність через крах криптовалютної біржі FTX. Вона впала наприкінці 2022 року.

Нагадаємо, що Світовий банк створив новий фонд для підтримки України: вже виплачено 13 мільярдів доларів США.

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