«Винний Нацбанк»: чому частина українців можуть втратити іпотечне житло

Національний банк, який визнав неплатоспроможним ще один банк російського олігарха в Україні, вже кілька місяців поспіль нав'язує учасникам фінансових ринків монетарну трансмісію, тобто підняття базової обікової ставки, змушуючи піднімати ставки за депозитами.

В результаті банки почали переглядати відсотки за виданими кредитами та підвищувати базові ставки, констатує UBR.ua.

Таким чином, наслідки від різкого підвищення облікової ставки з 10% до 25% нарешті дісталися й до пересічних українців. Експерти припускають, що держава може відмовитися від фінансування «дітищ» президента Володимира Зеленського — програм пільгового кредитування, зокрема «Доступної іпотеки 7%» та «єОселя» під 3%. Натомість ті українці, хто вже взяв житло в іпотеку, можуть його втратити і при цьому залишитися по вуха в боргах перед банками.

У розпорядженні видання опинився лист Укргазбанку, в якому він попереджає позичальника про зростання на 25% на поточний рік базової відсоткової ставки за кредитом. Йдеться про стандартну процедуру, прописану в умовах державної програми пільгового кредитування «Доступна іпотека 7%».

«Відповідно до пункту 1.4.1. кредитного договору банк щорічно здійснює перегляд базової відсоткової ставки. Вона визначається як сума значення індексу UIRD12m, …збільшеного на розмір фіксованої маржі у розмірі 4,5 в/п… Звертаємо Вашу увагу, що внаслідок зміни банківської відсоткової ставки змінюється розмір планового платежу за кредитним договором», — йдеться у листі, підписаному начальником управління адміністрування та підтримки кредитних операцій Укргазбанку Іриною Овчаренко.

UIRD12m — це середній індекс ставок за депозитами фізичних осіб у банку за 12 місяців, що лежить в основі базової відсоткової ставки. Тобто з огляду на зростання в банку відсоткової ставки за депозитами установа підвищила також і ставку за чинним кредитом.

Але тепер вималювалася нова проблема: зростання ставок за депозитами призвело до зростання індексу UIRD12m, до якого прив'язане фінансування державних програм. Тобто підвищення центробанком облікової ставки з 10% до 25% і монетарна трансмісія вдарили по державних іпотечних програмах.

Під удар 25%-облікової ставки Нацбанку потрапила не лише програма «Доступна іпотека 7%», але й програма пільгового кредитування бізнесу «5−7-9», а також «єОселя». Це нова програма придбання житла під 3−7% для медиків, педагогів, але насамперед для військовослужбовців, які на фронті одержують зарплати, достатні для отримання та обслуговування іпотечного кредиту.

Ці тенденції загального зростання відсотків за виданими кредитами, спровокованого обліковою ставкою НБУ в 25%, за умов війни та економічної кризи фактично можуть залишити українців, які оформили іпотеку, і без житла, і з непідйомними боргами перед банками.

«На відміну від Штатів, в нас фактично немає закону про банкрутство фізичних осіб (тобто на папері він є, але в реальності не працює), і немає чіткої визначеності з відповідальністю фізичних осіб за кредитами в рамках виключно взятих грошей. Якби таке було, то окей, банк піднімає ставку, отримує ключі від квартири, виплачує тобі те, що ти вже вніс, а далі думає, як продавати квартиру», — наводить приклад один з експертів.

Але в Україні все працює по-іншому, що вже неодноразово призводило до криз, які залишали позичальників в Україні по вуха в боргах.

«Всі витрати оплачує той, хто з якихось причин вирішив погратися з банківською системою в азартні ігри під назвою „візьми кредит“. В нас працює дуже просто: ти маєш сплачувати в будь-якому випадку, а заставне майно можуть відібрати, але ти все одно залишаєшся винен» — резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше фінансист пояснив, чи може росія вразити одночасно всю банківську систему України.

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