На Землю насувається сильна магнітна буря: які сюрпризи готують погода і природа українцям 15 березня

Згідно з попередженнями синоптиків, погода в Україні в середині березня буде мінливою, зі «стрибками» від тепла до холоду і навпаки.

«Погода в цей час примхлива, строката, своїми різкими стрибками температури повітря, атмосферного тиску, сильного вітру крутить нам голови, настрій, змушує силоміць звернути увагу на своє здоров'я, часто змінює плани», — пише синоптикиня Наталя Діденко.

Експертка попереджає, що 15-го березня в західних областях України очікується похолодання до денних +4…+8 градусів після +12…+18 градусів. Прийде атмосферний фронт, піде дощ, часом з мокрим снігом.

На решті території України в середу ще втримається тепла погода, без опадів. Температура повітря протягом дня становитиме +9…+13 градусів.

У Києві 15-го березня — сухо, вітряно, тепло, до +12 градусів.

Надалі похолодання із заходу посунеться східніше, проте з кінця тижня та початку наступного знову потеплішає. У суботу-неділю буде суха, в більшості областей сонячна погода.



«Хто цікавиться — завтра магнітні бурі!» — відмічає Діденко.

Її інформацію підтверджують інші метеосайти. Вони повідомляють, що найближча сильна магнітна буря почнеться сьогодні, 15 березня, і продовжиться завтра.



Її сила становитиме 5 балів. У цей день можливі головні болі. Можуть спостерігатися різкі перепади настрою, занепад сил, депресія.

«Слідкуйте за своїм психічним станом: уникайте емоційної напруги, стресових ситуацій», — радять фахівці.

Раніше «ФАКТИ» писали, як краще підготуватися до магнітних бурь.

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