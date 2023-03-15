США, Велика Британія та Австралія побудують новий флот атомних підводних човнів

У понеділок, 13 березня, в американському місті Сан-Дієго, штат Каліфорнія, відбувся саміт блоку AUKUS, який було сформовано США, Австралією та Великою Британією у вересні 2021 року. Метою нового союзу є стримування китайської експансії в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. У переговорах узяли участь президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз.

ЗМІ трьох країн називають саміт історичним. Був узгоджений і підписаний масштабний план військового будівництва вартістю сотні мільярдів доларів. Його реалізація розрахована на кілька десятиліть. Тільки Австралії належить інвестувати в найближчі 30 років 245 мільярдів доларів США. При цьому Албаніз підкреслює, що план передбачає створення щонайменше 20 тисяч нових робочих місць.

Що передбачає ця програма?

Уже цього року австралійські моряки почнуть проходити підготовку на американських і британських атомних підводних човнах. До 2027 року в Перті на заході Австралії буде створено велику військово-морську базу для обслуговування атомних субмарин.

До 2030 року на ній розміщуватимуться американські та британські підводні човни. Потім Австралія отримає три атакуючі підводні човни класу Virginia. Їх будуватимуть у США. При цьому договір передбачає можливість придбання Австралією ще двох таких самих субмарин.

Але і це ще не все. Члени AUKUS домовилися про проєктування і будівництво принципово нових атомних підводних човнів з використанням новітніх технологій усіх трьох держав. Ці субмарини будуть називатися AUKUS. Будувати їх будуть у Великій Британії та Австралії.

Президент США Джо Байден наголосив, що підводні човни будуть оснащені атомними двигунами, але не ядерною зброєю. Це дасть змогу Австралії зберегти без'ядерний статус.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак наголосив, що зміна глобальної ситуації змушує три країни реагувати. Він нагадав про російську агресію проти України, китайські провокації проти Тайваню і дестабілізуючі дії Ірану та Північної Кореї. «Усі вони загрожують створити світ, у якому панують небезпека, хаос і розкол», — сказав Сунак.

Байден додав, що США протягом десятиліть гарантували стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні. І новий план продовжить мирні перспективи на десятиліття.

Сунак повідомив, що Британія виділяє на початковому етапі понад 3 млрд доларів на реалізацію плану AUKUS.

Китай різко відреагував на підсумки саміту в Сан-Дієго. У Пекіні заявили, що США, Британія та Австралія стають на помилковий і небезпечний шлях. «Остання спільна заява США, Великої Британії та Австралії демонструє, що три країни заради власних геополітичних інтересів повністю ігнорують заклопотаність міжнародного співтовариства і все далі й далі йдуть шляхом помилок і загрози», — сказав 14 березня офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь.

Уряд Австралії заявив, що реакція Пекіна не ґрунтується на фактах. Саме агресивна політика Китаю щодо Тайваню, його небезпечне партнерство з росією, яка розв'язала кровопролитну війну в Європі, викликають тривогу і змушують Австралію посилювати свою безпеку.

Нагадаємо про підвищену активність на ядерному об'єкті в Криму: окупанти облаштовують базу для підводних човнів у Балаклаві.

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