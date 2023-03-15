Прикордонники оштрафували відомого волонтера, що задовго жив в Україні, бо рік допомагав людям

Японський пенсіонер-волонтер, що на початку масованого вторгнення росіян приїхав до України допомагати нам пережити цю війну, був оштрафований за те, що перевищив термін перебування у нашій країні. Йому довелося виїхати до Польщі. Чи повернеться він ще — наразі невідомо.

Про те, що Фумінорі Цучіко затримали українські прикордонники, у фейсбуці написала киянка Саша Федоренко, що їхала до Польщі в одному автобусі з волонтером.

«Один із пасажирів — іноземець, порушив строк перебування в Україні. Наші прикордонники його вивели, довго тримають… Пасажири нєгодують, водій жартує: зараз йому ще грошей на оплату штрафу не вистачить, будете скидатись, аби тільки швидше рушити. Той іноземець вже каже до прикордонників: слухайте, я передумав виїжджати з України, я просто хотів на пару днів у Польщу мотнутись, та бог з нею. Вертайте мої документи, зробимо вигляд, що мене тут і не було. Я краще по Львову погуляю! Стражі нєпрєклонні: порушив, спіймали — виїжджай, роби візу, тоді вертайся. Та спершу — протокол, штраф. Карочє, в автобус він сів тільки за півтори години… Пройшов шляхом сорому крізь весь салон, від початку й до кінця, і на кожному кроці вибачався перед пасажирами за затримку».

Як вже писали «ФАКТИ», після виходу на пенсію Цучіко подорожував світом. Минулого року в лютому він був у Польщі, куди втікали від війни багато українців. Японець же вирішив поїхати до Харкова, де 9 місяців жив у метро, допомагав харківʼянам. А коли росіян відігнали від міста — продав будинок у Японії й оголосив, що буде в Україні до перемоги. Збирав кошти, волонтерив, допомагав десяткам пенсіонерів, з якими здружився під бомбардуваннями.

Та хоча громадяни Японії й користуються в Україні безвізом, але можуть перебувати у нас не більше 90 днів на кожні півроку. Фумі ж, як його звуть харківські друзі, цей термін значно перевищив, що й зʼясувалося, коли йому на кілька днів було необхідно зʼїздити до Польщі. Звісно, закон іноді дурний, але то закон, якщо перефразувати латинян.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», екскапітану збірної України Анатолію Тимощуку заборонили в’їзд на Батьківщину на десять років.

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