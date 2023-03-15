Україну залишили без чемпіонату світу з футболу: хто складе компанію Іспанії та Португалії

Спільна заявка України з Іспанією та Португалією на проведення фінальної частини чемпіонату світу з футболу у 2030 році зазнала краху.

Як повідомляє портал Morocco World News, нашу країну, яка вже протягом року веде кровопролитну війну з агресором, замінили на Марокко. Про це повідомив міністр спорту африканської країни Шакіб Бенмуса на спільній зустрічі з членами Африканської федерації футболу, а згодом його слова підтвердив король Марокко Мохаммед VI.

Таким чином, цей мундіаль стане першим в історії, який пройде на двох континентах. «Ця заявка безпрецедентна у футбольній історії. Вона об'єднає Африку та Європу, північ та південь Середземного моря, африканський, арабський та європейський світи», — зазначив Бенмусса.

Про можливу заміну України на Марокко раніше повідомляло видання The Athletic. Причиною такого рішення джерело називало продовження активних бойових дій на території України та постійні ракетні обстріли росією, а також невизначеність у керівництві УАФ через судові справи проти президента асоціації Андрія Павелка та генерального секретаря Юрія Запісоцького.

При цьому поки невідомо, чи повністю Україна втратила право на проведення матчів ЧС-2030 або певну кількість матчів усе ж таки довірять нашій країні. Нагадаємо, що Україна офіційно стала одним із претендентів на проведення мундіалю в жовтні минулого року — спільну заявку з Іспанією та Португалією було затверджено Володимиром Зеленським, а також урядом піренейських країн.

Додамо, що також ФІФА затвердила новий формат чемпіонату світу, який набуде чинності вже з наступного мундіалю. Тепер у фінальному турнірі братимуть участь 48 збірних, які утворять 12 груп по 4 команди у кожній. До плей-оф вийдуть по дві перші команди з кожного квартету, а також вісім найкращих команд із тих, хто займе треті місця. Загалом на турнірі, починаючи з ЧС-2026, буде зіграно 104 матчі — наприклад, на першості в Катарі було 64 поєдинки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна назвала склад на матч відбору Євро-2024 з Англією на «Вемблі».

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