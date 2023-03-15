Як схуднути за один тиждень: дієві поради

Дотримання правильного харчування та здорового способу життя допоможе будь-якій жінці схуднути за тиждень у домашніх умовах.

Одне з найголовніших правил — 80/20 — це коли можна їсти поживну їжу 80% часу, залишаючи 20% на улюблені страви або смаколики. Так вдасться не переїдати й контролювати себе, коли захочеться перекусити, пише видання «Фокус» з посиланням на сайт stylecraze.com.



Друге не менш важливе правило — їсти треба повільно. Встановіть таймер на 20 хвилин і переконайтеся, що ви витрачаєте кожну хвилину на смакування страви. Уважне харчування та гарне пережовування їжі можуть допомогти в схудненні.

Швидке поглинання їжі може призвести тільки до переїдання, тому що шлунок не встигає повідомити мозок, що він сповнений та ситий.

Зменште порції. Завжди важливо перевіряти, що є на тарілці, за якістю й кількістю. Контроль порцій — це хороша практика не тільки для схуднення, а й зниження надмірного споживання енергії. Порції краще поділити навпіл або брати менші порції.

Дослідження, проведене в Університеті штату Пенсильванія, показує зв'язок між великими порціями й ожирінням. У ньому також йдеться, що для контролю ваги можна їсти великі порції низькокалорійних продуктів.

Не можна їсти перед телевізором. Поєднання перегляду телевізора з обідом може призвести до бездумного прийому їжі.

Режим сну багато в чому залежить від вашої ваги. Нестача сну може зрештою призвести до збільшення ваги.



Один зі способів швидко схуднути — скоротити споживання цукру, крохмалю або вуглеводів. Цього можна досягти завдяки дієті з низьким вмістом вуглеводів або зменшивши кількість рафінованих вуглеводів і замінивши їх цілозерновими продуктами.

Це може допомогти приборкати апетит, знизити рівень інсуліну і змусити схуднути.

Раніше ми розповідали про дієту на уколах для діабетиків. Більш докладно про це у матеріалі «ФАКТІВ».

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