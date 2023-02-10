«До останнього сподівалася, що це помилка»: на фронті загинув брат співачки Ірини Федишин

Співачка Ірина Федишин, як і її колега Джамала, втратила близьку людину. В бою під Соледаром загинув її 34-річний двоюрідний брат брата Роман Климкович, який з перших днів війни пішов боронити рідну землю добровольцем.

«Ромчику, братику, пишу цей пост, сльози заливають, я не вірю ! Ми тільки нещодавно бачилися, тебе відпустили на 10 днів додому. Ти зразу провідав нашу бабусю. Потім ти прийшов до мене у гості і розповідав про війну. Ти був повний сил, енергії, навіть, словом не обмовився, що там важко. А у мене, навіть, думки ніколи не було, що може щось трапитися. Ти постійно посміхався і піджартовув. Ми стояли на коридорі і ніяк не могли розпрощатися. Ти час від часу мене обіймав, йшов і знову зупинявся на розмову. Я запросила тебе на концерт у Трускавці, ти сказав, що дуже постараєшся бути. Яка ж я була рада, коли побачила тебе у першому ряду. Ти, як завжди усміхався, аплодував і підтримував мене. Після концерту ми жваво спілкувалися, зробили з тобою фото, Господи, це було наше останнє фото разом…» — пише співачка у соцмережах.



Фото Ірини Федишин

Ірина каже, що не вірила у смерть брата до останнього, сподівалася, що це помилка. Але його побратим повернувся в окоп, де був Роман, та пересвідчився у його смерті…

Раніше телеведуча та блогерка Леся Нікітюк розповіла про особисту трагедію близької подруги. Її наречений загинув, захищаючи нашу країну від російських загарбників. Він освідчився дівчині 22 січня, а 24 січня його не стало.

Фото зі сторінки Ірини Федишин у соцмережах

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