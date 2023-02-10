39.51 / 40.14 42.03 / 42.92
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«До останнього сподівалася, що це помилка»: на фронті загинув брат співачки Ірини Федишин

16:56 10 лютого 2023
Брат Ірини Федишин

Співачка Ірина Федишин, як і її колега Джамала, втратила близьку людину. В бою під Соледаром загинув її 34-річний двоюрідний брат брата Роман Климкович, який з перших днів війни пішов боронити рідну землю добровольцем.

«Ромчику, братику, пишу цей пост, сльози заливають, я не вірю ! Ми тільки нещодавно бачилися, тебе відпустили на 10 днів додому. Ти зразу провідав нашу бабусю. Потім ти прийшов до мене у гості і розповідав про війну. Ти був повний сил, енергії, навіть, словом не обмовився, що там важко. А у мене, навіть, думки ніколи не було, що може щось трапитися. Ти постійно посміхався і піджартовув. Ми стояли на коридорі і ніяк не могли розпрощатися. Ти час від часу мене обіймав, йшов і знову зупинявся на розмову. Я запросила тебе на концерт у Трускавці, ти сказав, що дуже постараєшся бути. Яка ж я була рада, коли побачила тебе у першому ряду. Ти, як завжди усміхався, аплодував і підтримував мене. Після концерту ми жваво спілкувалися, зробили з тобою фото, Господи, це було наше останнє фото разом…» — пише співачка у соцмережах.


Фото Ірини Федишин

Ірина каже, що не вірила у смерть брата до останнього, сподівалася, що це помилка. Але його побратим повернувся в окоп, де був Роман, та пересвідчився у його смерті…

Раніше телеведуча та блогерка Леся Нікітюк розповіла про особисту трагедію близької подруги. Її наречений загинув, захищаючи нашу країну від російських загарбників. Він освідчився дівчині 22 січня, а 24 січня його не стало.

Фото зі сторінки Ірини Федишин у соцмережах

1072

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Не нараховують: чому не всі українські пенсіонери отримують доплату «за вік»

гривні

Українцям почали виплачувати гроші від чеської гуманітарної організації: як отримати 6600 грн

Гороскоп

Тельцям — прибуток, Ракам — плани на майбутнє, Левам — суцільний клопіт: гороскоп на 10 лютого 2023 року

продукти в супермаркеті

Які продукти з супермаркету можуть провокувати рак та деменцію: дослідження вчених

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту