Вперше за багато десятиліть: як королівська родина відсвяткувала День Співдружності

Вперше за багато десятиліть королівська родина відсвяткувала День Співдружності без королеви Єлизавети II, яка померла у вересні минулого року, інформує pagesix.com/style.

У промові під час служби у Вестмінстерському абатстві в Лондоні син Єлизавети II король Чарльз III підкреслив «незамінну роль Співдружності у вирішенні найактуальніших питань нашого часу». За словами британського монарха, Конфедерація втілює такі цінності, як «мир і справедливість» та «турбота про навколишнє середовище».

Король, який буде офіційно коронований у травні, з'явився в темно-синьому костюмі, дружина короля Камілла обрала пальто королівського синього кольору. Принц Едвард і його племінник, спадкоємець престолу принц Вільям, також прийшли в синіх костюмах. Принцеса Кейт обрала темно-синій костюм з білим візерунком і капелюшок в тон. Виділялася лише дружина Едварда, герцогиня Софі: її одяг був кремового кольору.

До слова, цього дня кілька людей зібралися перед абатством, щоб висловити свій протест проти монархії. На плакатах, зокрема, було написано: «Не мій король».

День Співдружності на честь конфедерації держав, над якими Чарльз головує як британський монарх, є одним з найважливіших пам'ятних днів у королівському календарі. До організації входять 56 країн, переважно колишніх британських колоній, із загальним населенням понад два мільярди осіб.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», король Чарльз III зробив свого молодшого брата принца Едварда герцогом Единбурзьким — як особливий подарунок на його 59-й день народження.

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