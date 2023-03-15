«Процес незворотній»: Данілов пояснив, чому росія приречена на розпад

Розв'язавши війну проти України, росія підписала собі вирок і приречена на розпад, оскільки не може існувати у своєму нинішньому вигляді.

Таку думку в ефірі всеукраїнського телемарафону «Єдині новини» висловив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, зупинити процес розвалу російської федерації вже неможливо.

«росія фрагментується, рф не буде в тих межах, і зупинити цей процес вже неможливо. Якщо про цей процес починає говорити сам Гітлер на прізвище путін, то майте на увазі, що це так і відбуватиметься. Вони вже зараз розмовляють про перенесення столиці вглиб росії, і багато інших процесів — вони вже йдуть», — сказав він.

Варто нагадати, що раніше мільярдер та засновник US Rusal Олег Дерипаска зробив гучну заяву про те, що столиця рф, ймовірно, буде перенесена до Сибіру. За його словами, рано чи пізно, але це все ж станеться. Підприємець також припустив, що в майбутньому основний потік інвестицій рухатиметься через Азію, тому зручність столиці рф у Сибіру цілком виправдана, адже «можна буде на місці вирішувати питання, пов'язані з економічним розвитком Сходу».

Таку пропозицію вперше бізнесмен Дерипаска зробив у березні минулого року, через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Тоді він пояснив, що інтереси рф у майбутньому «лежать саме в Азії».

Також Олексій Данілов прокоментували інформацію про те, що контрнаступ може бути під загрозою через втрати на фронті, яку напередодні оприлюднило видання The Washington Post.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, ця інформація не відповідає дійсності.

«Ми дуже уважно читали ці газети перед 24 лютого, коли вони всі одноголосно нам розповідали, що буде халепа. Все це не відповідає дійсності. Сьогодні починається новий етап, і я б дуже хотів, щоб його не підтримували наші ЗМІ. Те, що вони розповідають — дійсності не відповідає», — заявив Данілов.

Він додав, що ситуація й дійсно складна, адже Україна вже рік веде війну «проти великої за розміром, але не за розумом країни».

«Але зараз розхитувати ситуацію шляхом надання інформації, яка не відповідає дійсності, не зовсім приємна річ. Зверніть увагу, що прізвищ нема — у них якісь джерела. І вони починають зараз таку гру», — резюмував секретар РНБО.

Нагадаємо, екстрасенс Марія Тиха не виключає, що весняний контрнаступ ЗСУ може початися вже у березні.

Фото Генштабу ЗСУ

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