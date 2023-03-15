Обмовлені намагалися вчинити суїцид: жінка била себе молотком, щоб звинуватити чоловіків у зґвалтуванні

У вівторок, 14 березня, у Великій Британії завершився гучний судовий процес над 22-річною Елеанор Вільямс. Молода жінка з графства Камбрія завідомо неправдиво звинуватила п'ятьох чоловіків у груповому зґвалтуванні, побоях та інших злочинах. Вона стверджувала, що її перетворили на секс-рабиню та змушували надавати секс-послуги у різних містах і навіть за кордоном.

Вільямс вперше висунула ці звинувачення у 2020 році, розмістивши пост у фейсбуці. Вона супроводжувала його своїми фотографіями. На знімках було чітко видно сліди жорстоких побоїв.

Поліція міста Берроу, в якому мешкала Елеанор, розпочала розслідування. Вільямс надала докладні свідчення, назвала імена злочинців. Вона стверджувала, що ці чоловіки є членами банди сутенерів. Здебільшого це вихідці з країн Азії.

Історія нещасної англійки, яка стала жертвою негідників-іммігрантів, сколихнула Камбрію. У Берроу та інших містах Камбрії відбулася серія масових заворушень. Радикально налаштовані громадяни почали цькувати чоловіків, які фігурували у справі, а також їхні сім'ї.

Вільямс тим часом продовжувала розповідати нові подробиці. Наприклад, як член банди Мохаммад Рамзан відвіз її до готелю у місті Блекпул і змусив займатися там сексом із кількома чоловіками одночасно.

Історія Вільямс розлетілася соцмережами. Активісти, які борються із насильством проти жінок, організували на її підтримку кампанію під назвою «Справедливість для Еллі». Лише у фейсбуці її підтримали понад 100 тисяч користувачів з усього світу. У межах кампанії було випущено лінію сувенірів. Одіозний представник ультраправого руху Великобританії Томмі Робінсон звинуватив поліцію у тому, що вона свідомо не розслідує злочини проти Вільямс.

У Камбрії втричі зросла кількість злочинів на ґрунті расової та релігійної ненависті.

А потім у справі стався несподіваний поворот. Розслідуючи звинувачення, які висунула Елеанор, та вивчаючи її свідчення, поліція встановила, що все це було фікцією!

Навіть побої Вільямс завдала собі сама. Для цього вона купила в магазині молоток і кілька разів ударила себе по обличчю. Молоток жінка сховала, але слідчі його знайшли.

Свідчення про групове зґвалтування у Блекпулі теж були брехнею. Елеанор приїхала туди сама, зняла номер у готелі та провела ніч за поїданням локшини швидкого приготування та переглядом відео у ютубі.

У Вільямс також шість мобільних телефонів, за допомогою яких вона створювала в соцмережах профілі чоловіків, яких звинуватила, і публікувала від їхнього імені різні образи та погрози на свою адресу.

Вже під час судового процесу прокурор звернув увагу на те, що багато «деталів злочинів», жертвою яких нібито була Вільямс, дуже схожі на сюжет популярної кінотрилогії «Заручниця» з Ліамом Нісоном у головній ролі.

Слідчі та психіатри поки що не змогли з'ясувати мотив Елеанор. Вільямс була визнана винною у перешкоджанні правосуддю та брехні, яка негативно вплинула на життя багатьох людей. Троє з чоловіків, яких вона обмовила, розповіли про спроби суїциду та переслідування.

Один з них провів понад два місяці у в'язниці через звинувачення у зґвалтуванні. На фасаді його будинку хтось написав «Ґвалтівник».

Бізнесмен Рамзан, якого Вільямс називала ватажком банди, отримав близько 500 повідомлень з погрозами вбивства та був змушений залишити місто.

Третій чоловік лікувався у психіатричній лікарні через те, що вчинив кілька спроб суїциду.

Елеанор засудили до восьми з половиною років ув'язнення.

Зачитуючи вирок, суддя підкреслив, що Вільямс не виявила ознак каяття.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у Великій Британії 19-річний хлопець убив свою багату бабусю, яка жила в Брайтоні та була власницею двох ресторанів.

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