Історія з побиттям офіцером солдата в 190-му навчальному центрі (Житомирська область), отримала несподіване продовження. Потерпілий сам записав відеозвернення, в якому назвав те, що сталося з ним у «учебці»… жартом.

Відеоролик зі зверненням солдата на ім'я Богдан, уже з'явився в мережі. Він дуже короткий — всього 30 секунд. На відео погано чути, про що говорить солдат, але, все ж таки, можна розібрати, що він виправдовує свого кривдника і просить його «не гнобити».

«Це був жарт, — стверджує Богдан у своєму відеоролику. — Лейтенант Вітусевич показував мені силові прийоми. Я хочу, щоб ніхто не „топив“ лейтенанта. Ніхто мене не бив, ніхто не знущався. Будь ласка, не гнобіть його».

Нагадаємо, що у відеоролику, де зафіксовано побиття Богдана, видно, як жорстоко руками і ногами офіцер б'є солдата.

Цікаво, що трохи раніше своє звернення записав на відео сам лейтенант Вітусевич, де… визнав свою провину, і розповів, що побив солдата «через вживання алкоголю».

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук упевнений, що потерпілого солдата просто залякали. Про це він написав у своєму блозі: «Те, що відбувається щодо цього солдата — це залякування. Потрібно перевірити все керівництво цього навчального центру і покарати. Особливо самого лейтенанта Вітусевича. Усі, хто зараз в армії займається нестатутними взаємовідносинами, — пособники ворога».

Наразі фігурантів інциденту відсторонено від виконання службових обов'язків до кінця розслідування.

Раніше «ФАКТИ» писали про серію загадкових самогубств у різних українських військових частинах, що сталися всього за два роки.

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