З досвіду клінінгових компаній: як очистити ванну від самого застарілого нальоту

Кожна господиня мріє про чисту та білу ванну. Але, на жаль, досягти такого ефекту часом буває дуже складно. З часом ванна може покритись жовтими плямами, іржею. Боротися з такими забрудненнями стає дуже складно.

Щоб вичистити ванну, необов'язково купувати найдорожчі кошти. Можна скористатися простими знаннями хімії — вони напевно допоможуть, пише портал для сантехніків.

Перед чисткою фахівці радять знежирити поверхню самої ванни. А далі можна використовувати три способи для чищення — саме з арсеналу клінінгових компаній.

Харчова сода. Потрібно добре вимити ванну, після чого приготувати розчин. Для цього знадобиться 3−4 ст. л. соди змішати з 2 ложками води. В результаті повинна вийти суміш, що нагадує кашку. Нею необхідно натерти ванну та залишити на пів години. Перед нанесенням суміші краще не протирати ванну насухо.

Після закінчення зазначеного часу треба промити ванну звичайною проточною водою. Цей спосіб буде ефективним у випадках, якщо у вас немає сильних забруднень.

Засіб «Білизна» — це перевірений спосіб, яким користувалися ще наші бабусі. Спочатку вони мили ванну, потім витирали, щоб вона була сухою, і вже після цього за допомогою цього засобу намагалися добре очистити наявні забруднення.

Через пів години ванну треба промити звичайною водою, причому зробити це потрібно ретельно, щоб не залишився запах. Але перед тим, як вибрати метод з білизною, слід розуміти, що це розчин, що містить хлор. Саме за рахунок того, що в складі є хлор, відбілити ванну не складе особливих труднощів.

Цей метод не підійде, якщо у вас в сім'ї є маленькі діти та домашні вихованці. Хлор має їдкий запах, якого потім не так легко позбутися.

Перекис водню. Для початку необхідно приготувати розчин: у 100 г перекису додати 300 г нашатирного спирту. Перед тим, як наносити цей розчин, треба заздалегідь протерти ванну насухо. Залишити розчин на 30 хвилин і після закінчення часу добре вимити ванну.

Раніше «ФАКТИ» писали, навіщо досвідчені господині додають чорний перець під час прання.

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