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В Нацкомісії підтвердили підвищення тарифів на воду: скільки доведеться платити

19:50 15 березня 2023
Вода

Як і попереджали експерти, у межах підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення вартість послуг подорожчає — притому для кожного окремого міста по-різному.

Інформацію про нові тарифи оприлюднила пресслужба Національної комісії з питань енергетики та комунальних послуг, пише Фокус.

Як зміняться тарифи

За даними Нацкомісії, орієнтовно тарифи на воду будуть такими:

Причини зростання тарифів

Залишити тарифи на колишньому рівні, як вважають у комісії, більше неможливо. Серед причин:

  • підвищення витрат за електроенергію;
  • зростання вартості ремонтів та необхідність в оновленні водомереж;
  • скорочення кількості споживачів приблизно 10%.

Коли очікувати підвищення цін

Комісія планує підвищити тарифи у два етапи: спочатку 1 квітня і ще раз 1 липня. Питання про підвищення тарифів мають намір внести до порядку денного засідання комісії у формі відкритого слухання у березні.

Зазначається, що проєкти тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення уважно перевірили, тому перерахунок відповідає вимогам чинного законодавства.

Нагадаємо, раніше вигадливі господині розповіли, як вони зменшують суми в платіжках за воду.

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