В Нацкомісії підтвердили підвищення тарифів на воду: скільки доведеться платити
Як і попереджали експерти, у межах підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення вартість послуг подорожчає — притому для кожного окремого міста по-різному.
Інформацію про нові тарифи оприлюднила пресслужба Національної комісії з питань енергетики та комунальних послуг, пише Фокус.
Як зміняться тарифи
За даними Нацкомісії, орієнтовно тарифи на воду будуть такими:
Причини зростання тарифів
Залишити тарифи на колишньому рівні, як вважають у комісії, більше неможливо. Серед причин:
- підвищення витрат за електроенергію;
- зростання вартості ремонтів та необхідність в оновленні водомереж;
- скорочення кількості споживачів приблизно 10%.
Коли очікувати підвищення цін
Комісія планує підвищити тарифи у два етапи: спочатку 1 квітня і ще раз 1 липня. Питання про підвищення тарифів мають намір внести до порядку денного засідання комісії у формі відкритого слухання у березні.
Зазначається, що проєкти тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення уважно перевірили, тому перерахунок відповідає вимогам чинного законодавства.
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