Зменшуємо рахунки за воду за допомогою цеглини: читайте, як це зробити

Українці, яким навесні пообіцяли збільшення тарифів на комунальні послуги, шукають способи, як заощадити.

Змінитись може вартість електрики, доставки газу. Під питанням тарифи на воду, про збільшення яких йшлося ще у грудні.

Зекономити кількість води, що використовується, можна, обмеживши її кількість в бачку унітаза, пише brestcity.

Для цього можна використовувати будь-який важкий предмет, наприклад, цеглу. Ідея полягає в тому, щоб обмежити автоматичний набір води, що подається у зливний бачок унітаза шляхом поміщення в нього важкого предмета.

Цегла, поміщена всередину бачка, витіснить кілька чашок води. Таким чином при кожному зливі зменшиться кількість води, що використовується.

Фахівці з сантехнічних робіт рекомендують розміщувати сторонні предмети у бачку унітаза так, щоб вони не торкалися внутрішніх деталей, інакше зливний механізм може пошкодитись. Не варто класти в бачок занадто кволу цеглу, це теж може зіпсувати сантехніку.

Нагадаємо, в Україні планують найближчим часом вартість електроенергії наблизити до європейських норм.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як економлять ресурси у Скандинавії.

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