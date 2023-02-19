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Клуб споживачів

Зменшуємо рахунки за воду за допомогою цеглини: читайте, як це зробити

19:50 19 лютого 2023
бачок

Українці, яким навесні пообіцяли збільшення тарифів на комунальні послуги, шукають способи, як заощадити.

Змінитись може вартість електрики, доставки газу. Під питанням тарифи на воду, про збільшення яких йшлося ще у грудні.

Зекономити кількість води, що використовується, можна, обмеживши її кількість в бачку унітаза, пише brestcity.

Для цього можна використовувати будь-який важкий предмет, наприклад, цеглу. Ідея полягає в тому, щоб обмежити автоматичний набір води, що подається у зливний бачок унітаза шляхом поміщення в нього важкого предмета.

Цегла, поміщена всередину бачка, витіснить кілька чашок води. Таким чином при кожному зливі зменшиться кількість води, що використовується.

Фахівці з сантехнічних робіт рекомендують розміщувати сторонні предмети у бачку унітаза так, щоб вони не торкалися внутрішніх деталей, інакше зливний механізм може пошкодитись. Не варто класти в бачок занадто кволу цеглу, це теж може зіпсувати сантехніку.

Нагадаємо, в Україні планують найближчим часом вартість електроенергії наблизити до європейських норм.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як економлять ресурси у Скандинавії.

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