Ще за мить на голову впала стеля: українські медики врятували підлітка з Бахмуту, дім якого знищили росіяни

У Львові медики рятують 16-річного Романа із Бахмута, де нині тривають страшні бої за кожен метр української землі. Підлітка ледь не поховала під собою стеля власної кімнати, коли окупанти влаштували обстріл. Він пораненим вибрався з-під заваленого будинку, повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

За словами лікарів, інцидент стався вночі. Перед тим після обстрілів в місті нарешті стало тихо. Жителі Бахмута намагались заснути, аж раптом знову — свист. Будинок, де перебував Роман з батьками і бабусею, почало трясти. Ще за мить на голову впала стеля. Закривавленому, з травмою голови і правої руки підлітку якимось чином вдалося вибратися з-під завалів. Він вибіг з будинку, який уже почав палати. Останньої миті вибратися звідти вдалось і його рідним.

Спочатку школяр лікувався у Краматорську. Його туди госпіталізували з мінно-вибуховою травмою правої кисті, відкритим косим переломом двох пальців з довгою лінією зламу та дефектами шкіри. Далі був Національний реабілітаційний центр «НЕЗЛАМНІ» Першого медоб’єднання Львова.

Гіпсову пов’язку Ромі замінили на зручніший ортез. Аби загоїти дефект поверхні руки, медики використовували штучні епідермальні лоскути. Стан підлітка суттєво поліпшується. Зрештою, його відпустили з лікарні на амбулаторне лікування.

Відомо, що Роминого будинку більше немає, а за рідне місто точаться запеклі бої. Підліток з родиною мріє якнайшвидше повернутися у Бахмут.

Нагадаємо, Зеленський та генерали вирішили обороняти Бахмут.

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