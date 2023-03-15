Експерт назвав Навального «корисним руським» та пояснив, чому

Ексрадник міністра внутріншіх справ та голови Офісу президента Віктор Андрусів розтлумачив поняття «хороший руський». За його словами, такий росіянин нічим не відрізняється за своєю вигадкою від «рожевого поні». Він запропонував називати їх корисними.

«Отримання кінопремії від журналу „Советский экран“, ой вибачте, премії Оскар фільмом „Навальний“ викликало чергові дискусії про те, чи можуть існувати „хороші руські“. Але сама ця дискусія насправді показує абсолютно інфантильний рівень її учасників», — пише експерт у соцмережі.

«Саме поняття «хороший руський», яке в голові окремих наших співвітчизників означає, що це росіянин, який любить Україну і старається зробити їй добре, нічим не відрізняється за своєю вигадкою від «рожевого поні».

Тепер без прикрас. Не існує ні хороших американців, ні хороших європейців, і, відповідно, не існує хороших руських. Правда полягає в тому, що кожна людина, в першу чергу, повинна любити свою країну і ставити інтереси своєї країни вище за інші. Так, іноді інтереси співпадають і підтримувати України для Польщі сьогодні — це в тому числі дбати про захист поляків. Але завтра все може помінятись, і ті самі умовно «хороші поляки» сьогодні, завтра будуть вимагати від нас знести всі пам’ятники Бандері і прибрати його ім’я зі всіх вулиць. Тому, що національний польський дискурс звинувачує бандерівців у польському геноциді, і національним інтересом поляків є вимагати від нас покаяння за цю, насправді, дуже спірну історію.

Оскільки не існує поняття «хороший громадянин» іноземної держави, я пропоную користуватись поняттям «корисний». Замість «хороші руські», говорити «корисні руські». Це дозволяє виключити елемент «рожевого поні», і раціонально оцінювати людей. Чи Навальній «хороший руський» — ні, але чи корисний — так! Навальний корисний для нас, оскільки будь-яка дестабілізація в рф є дуже корисною для нас. Він сьогодні слабкий і не впливовий, але однозначно, що він претендує на лідерство в умовній опозиції. Його голос сьогодні не чутний, але він існує. І як тільки в росії почне ситуація погіршуватись для путіна, голос Навального почне рости, як і його вплив. Чи це в наших інтересах? Так. Чи корисно це нам? Так. Це не відміняє того факту, що в якийсь момент навальний з «корисного руського» стане «ворогом».

Є і зворотня ситуація. пригожин станом на сьогодні є «ворогом». Але я переконаний, що найближчим часом він стане «корисним руським». Чим більше він буде качати генштаб і міноборони рф — тим більше користі для нас.

Тому користуйтесь поняттям «корисні руські». Це свідчить, що ви пам’ятаєте про наші інтереси, і розумієте, як конкретні росіяни сприяють нам в їх досягненні", — пояснив свою точку зору Андрусів.

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