За добу противник зробив 12 спроб штурму Мар'їнки, й всі вони були відбиті, — Генштаб

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Наші воїни збили ворожий літак Су-25 та 13 безпілотних літальних апаратів різного типу.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 16 березня, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 радіолокаційних станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

Тим часом країна-агресорка не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив понад 75 атак на зазначених напрямках.

Противник завдав 3 ракетних удари, зокрема, і по об’єкту цивільної інфраструктури міста Харків. Також ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у районах Гряниківки, Білогорівки та Спірного.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб штурмувати місто Бахмут. Нашими захисниками відбито численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Степове, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Вугледар. На зазначеній ділянці фронту протягом минулої доби найбільше атак зафіксовано в районі Мар’їнки — 12, усі вони відбиті нашими захисниками.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії.

Минулої доби втрати противника в живій силі збільшилися ще на 1040 військовослужбовців. Сили оборони знищили десятки одиниць техніки супротивника.

Напередодні у Генштабі повідомляли, що втрати ворога перевищили 161 тисячу військових вбитими.

Фото Генштаба ЗСУ

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