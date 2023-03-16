Збірна росії з футболу зіграє у товариському турнірі: реакція УЄФА дивує

Збірна росії з футболу, яку не допустили до участі у відборі на Євро-2024, візьме участь у товариському турнірі в Азії.

У червні цього року Федерація футболу Центральної Азії (CAFA) вперше проведе чемпіонат між своїми країнами-членами, який приймуть Ташкент та Бішкек. Оскільки турнір має неофіційний статус, компанію Ірану, Афганістану, Таджикистану, Киргизстану, Узбекистану та Туркменістану складуть дві запрошені збірні — з Азії, а також команда країни-агресора, яка вже дала свою згоду.

Примітно, що в УЄФА не бачать нічого крамольного у планах росії, незважаючи на жорсткий бан її спортсменів та клубів у всіх змаганнях. «Товариські матчі не є частиною змагань УЄФА і як такі виходять за межі компетенції та відповідальності УЄФА, — наводить ТАРС коментар пресслужби Європейського футбольного союзу. — З цієї причини участь російських команд у товариських турнірах не суперечить рішенню виконкому УЄФА про усунення російських команд від участі у змаганнях під егідою організації».

Додамо, що, згідно з регламентом змагань, головним спонсором яких є російська компанія «Газпром», вісім команд буде поділено на дві групи. За підсумками трьох турів переможці квартетів вийдуть до фіналу, а команди, що посядуть другі місця, зіграють у матчі за третє місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що сина ексфутболіста «Динамо» та «Шахтаря» Андрія Канчельскіса образили в Англії через «російське» минуле батька.

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