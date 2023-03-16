«Люблю і можу їсти на сніданок завжди»: «перевірений роками» рецепт лінивих вареників від Володимира Ярославського

Вареники, мабуть, смакують всім. А ось приготування цієї страви не є швидким. Втім, існує безліч рецептів лінивих вареників, які, наприклад, з сиру та йогурту готує переможниця шоу «МастерШеф» Ліза Глинська.

Свій рецепт запропонував й відомий шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський. «Я їх обожнюю і можу їсти на сніданок завжди. Знаю, що у кожного є свій особливий рецепт від мами або бабусі зі смаком дитинства. От і мій рецепт, вже перевірений роками на роботі», — пише він у соцмережах.

Інгредієнти (на 4 порції): 450 г віджатого кисломолочного 9-процентного сиру;

100 г борошна;

1 маленьке яйце;

50 г цукру;

5 г ванільного цукру.

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Приготування: Кисломолочний сир добре віджати, додати яйце, цукор та добре перемішати. Додати борошно.

Сформувати кульки, з яких зробити овальні вироби — так вони краще проварюються.

Варити у трохи підсоленій воді.

Також Володимир Ярославський радить приготувати до лінивих вареників соус.

На 1 порцію: 75 г апельсинового соку;

15 г цукру;

25 г вершкового масла;

Цедра — за бажанням.

Сік з цукром доводять до кипіння та додають вершкове масло. Вареники покласти у соус та трохи прогріти. Подавати зі сметаною, частиною невіджатого сиру і ягодами або сухофруктами

Шеф-кухар додав, що він любить додавати до страви карамелізоване насіння соняшника. Для цього 100 г насіння

перемішують з 35 г цукрової пудри та карамелізують на пательні. Коли насіння трохи охолоне, подрібнити руками.

«Соус можна робити і просто на воді, в якій варились вареники. Але в такому випадку потрібно додавати більше ванілі. Або навіть брати білий шоколад та вершки», — додав він.

Раніше ресторатор Сава Лібкин розповідав, як він готує ліниві вареники з карамелізованими яблуками за італійською традицією.

Фото зі сторінки Володимира Ярославського у соцмережах

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