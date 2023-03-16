Окупанти офіційно визнали, що містечка Попасна на Луганщині більше немає

Місто Попасна повністю знищене в результаті агресії росії. Це визнали самі окупанти, повідомляє Луганська обласна державна адміністрація.

«Попасну окупанти не враховують вже офіційно — населеного пункту немає серед міських та муніципальних округів. У так званій „лнр“ уведені в дію „закони“ „Про адміністративно-територіальний устрій“ та „Про утворення на території „лнр“ міських та муніципальних округів“. Зокрема, ухвалені 11 міських та 17 муніципальних округів (районів). В жодному з переліків немає Попасної. Якщо раніше окупанти тільки казали про недоцільність відновлення міста, яке самі ж і зруйнували, то днями своє рішення вони закріпили на законодавчому рівні. Населені пункти колишнього району підпорядкували найближчим містам», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Попасна — невелике місто в Луганській області, раніше тут мешкали близько 20 тисяч людей. Бої за місто тривали понад два місяці, в результаті воно перейшло під контроль російських сил.

Як писали «ФАКТИ», у травні президент України Володимир Зеленський звернув увагу, що «наступ окупантів на Донбасі може зробити цей регіон безлюдним».

«Попасну, Бахмут, Лиман, Лисичанськ, Сєвєродонецьк вони хочуть перетворити прямо на згарище. Як Волноваху, як Маріуполь», — заявив тоді президент.

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