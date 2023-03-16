Допомагає уникнути інфарктів та інсультів: чому варто починати ранок із апельсинового соку

Апельсин — найпоширеніший цитрусовий фрукт у світі. Але переконливим є не лише смак. Завдяки багатому вітамінно-мінеральному складу апельсини також надзвичайно корисні для здоров'я, пише видання Eat Smarter.

Ці цитрусові містять так звані поліфеноли. Дані речовини мають протизапальну та антиоксидантну дію. Вони також зміцнюють імунну систему, завдяки чому організм може краще боротися з вірусами та бактеріями. Нарингенін — це флавоноїд, який насправді відповідає за гіркий смак цитрусових. Але дослідники виявили ще один його ефект — як природного проносного при запорах. Однак поки що цей ефект можна було продемонструвати лише в експериментах на тваринах.

Цитрусові також містять вітамін В. Це допомагає мозку виробляти гормон щастя серотонін. Він змушує нас відчувати себе спокійними і задоволеними і в той же час приглушує почуття тривоги і смутку. Артеріосклероз виникає, коли жири або тромби накопичуються на стінках кровоносних судин, закупорюючи їх. Результатом можуть бути інфаркти та інсульти. Вітамін С, що міститься в апельсинах, може зупинити цей розвиток, зменшуючи окислювальний стрес — вирішальний фактор ризику артеріосклерозу.

Апельсини мають високий вміст магнію. Цей мінерал має вирішальне значення для щільності та стабільності кісток і зубів. Цей зв'язок часто недооцінюють. Проте зараз є дослідження, які показують, що магній так само важливий, як і кальцій.

Добова потреба в калії становить 2 г. Але тим, хто страждає на гіпертонію, слід вживати більше. Апельсини — хороше джерело калію. В одному фрукті міститься 300 мг.

Навряд чи є щось більш натуральне в нашому раціоні, ніж свіжовичавлений сік. Для отримання щоденної дози вітамінів безпосередньо з фруктів використовуйте прес для апельсинів. Та насолоджуйтеся ранком соком і розпочинайте день зі здоров'я.

Нагадаємо розповідь дієтологині про користь та шкоду цитрусових: дітям достатньо однієї мандаринки на день.

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