Поки чоловік за ґратами: красуня-дружина найтитулованішого футболіста світу Дані Алвеса оголосила про розлучення

Історія зі зґвалтуванням, через яку найтитулованіший футболіст світу бразилець Дані Алвес потрапив за ґрати, позначилася й на особистому житті спортсмена.

Красуня-дружина Алвеса, іспанська модель Джоана Санс, яка раніше видалила із соцмереж всі спільні з ним фотографії, повідомила, що подає на розлучення.

«Я обрала в супутники життя людину, яка в моїх очах була ідеальною. Він завжди був поруч, коли я найбільше його потребувала, він завжди підтримував мене у всьому, він заохочував мене рости, ласкавий, уважний… Мені так важко прийняти, що ця людина може розбити мене на тисячу шматочків.

Я продовжую та продовжуватиму бути, але по-іншому. Я люблю його й завжди любитиму. Хто каже, що кохання забувається, той обманює себе чи не кохав по-справжньому. Але я люблю себе, я поважаю себе та ціную себе набагато більше. Прощення приносить полегшення, тому я беру із собою чари та завершую цей етап свого життя, який розпочався 18.05.15", — написала Джоана Санс у соцмережах.

Зазначимо, що останнім клубом 39-річного Дані Алвеса, який за свою кар'єру завоював 43 трофеї, був мексиканський «УНАМ Пумас», куди він перейшов із «Барселони» влітку минулого року на правах вільного агента. Ось тільки коли стало відомо про секс-скандал, клуб розірвав із титулованим бразильцем контракт, і з кінця січня він мало того, що сидить за ґратами, чекаючи остаточного рішення суду, так ще й безробітний.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український тенісист-патріот Сергій Стаховський розлучається з дружиною-росіянкою.

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