Якщо троянда підмерзла — не біда: як оживити дачну красуню навесні

В Україні серед садоводів дуже популярним є вирощування квітів. Telegram-канал «Дача. Сад та город UA» розповів, як допомогти підмерзлій і чахлій троянді швидко вигнати пагони і пишно кущитися.

«Робимо це ранньою весною, коли відтає земля. Грунт біля троянд ретельно і глибше розпушуємо. Якщо кущ підмерз, зрізаємо секатором все до здорових світлих тканин. Знадобиться 5-літрова пластикова пляшка з відрізаним дном. Надягаємо пляшку-ковпак на „пеньки“ і вдавлюємо у розпушену землю. Відразу ж проводимо перше ударне підживлення сульфатом магнію — на 10 л води розводимо 20 грамів (це якраз цілий пакетик, якщо купувати в аптеці). Шийку пляшки закручуємо кришкою», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Через два тижні треба робити друге підживлення.

«Після 10−14 днів робимо друге підживлення кальцієвої селітрою: 20 грамів селітри на відро води. Вливаємо розчин добрива через шийку. Кришку потім можна відкрити. Через тиждень після підживлення кальцієвої селітрою парничка-пляшки можна позбутися, якщо дозволяє погода», — йдеться у повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чому важлива перша весняна обрізка кущів троянди.

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