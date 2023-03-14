Готуємо троянди на дачі до цвітіння: чому важлива перша весняна обрізка кущів

Навесні дачники починають готуватися до сезону — удобрюють землю, обрізають дерева та кущі. Відлига — саме час зайнятися трояндами, щоб вони радували господарів буйним цвітінням.

Як пише «Дачник», під час відлиг важливо відкривати для провітрювання укриті на зиму троянди. Якщо сніг вже зійшов і не передбачається, потрібно зняти верхній шар матеріалу, яким утеплювали кущі. Троянди рекомендують розкривати, коли на березах розпускаються бруньки.

Весняне обрізання троянд роблять для того, щоб кущ не перетворився на шипшину. Від цього залежить подальша пишність цвітіння.

До появи бруньок кущі рекомендують обробити фунгіцидом, що містить мідь, — одновідсотковим розчином мідного купоросу (100−200 г порошку на 10 л води) або повноцінною бордоською рідиною.

Через два тижні кущі слід обробити універсальним препаратом, до складу якого входять інсектициди та фунгіциди. Весняне підживлення троянд — основне. Головні мінерали для цієї культури — азот, калій, фосфор і магній. Підходять комплексні добрива.

Також кущі підв'язують та мульчують.

Матеріал з порадами щодо вирощування троянд та попередженнями про те, що не можна робити з кущами, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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