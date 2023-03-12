Уникайте вологи: як правильно висаджувати тюльпани

Тюльпани можна висаджувати не лише восени, а й ранньою весною. Оскільки більшість видів тюльпанів мешкають у теплих і посушливих влітку регіонах, сонячне місце сприятиме пишному цвітінню цих цибулинних. Ділянка повинна забезпечувати певний захист від вітру, інакше красиві квіткові стебла будуть нахилятися, і рослини втратять свою витонченість. Також необхідний добре дренований ґрунт, пише видання Baldur-garten.

Вологість зовсім не підходить тюльпану, особливо під час фази спокою. Гниль — поширена проблема, через яку тюльпани з часом зникають. Злегка піщані ґрунти з порцією родючого компосту надзвичайно підходять для тюльпанів. Вирощування на суглинистому ґрунті також можливе, але ґрунт повинен бути змішаний з піском або гравієм. Також бажано нанести шар гравію на дно посадкової ями. При цьому посадкова яма повинна бути принаймні вдвічі глибшою, ніж висота цибулини. Ви не помилитеся, якщо глибина посадки буде від 10 до 15 см. Для більш високих тюльпанів посадкова яма може бути втричі глибшою, щоб надати їм більшої стійкості та міцності.

В основному, ніяких спеціальних заходів з підживлення квітів не потрібно. Занадто багато поживних речовин робить рослину млявою і слабкою у цвітінні. Зазвичай достатньо невеликої кількості компосту. Однак, якщо ви хочете стимулювати ріст цибулин, ви можете внести невелику дозу спеціального добрива для цибулинних квітів. Це робиться, коли лист повністю сформувався.

Тюльпани — популярні квіти, незамінні навесні. Помітно, що красиві квіткові голівки іноді звисають через край вази до землі. Хоча вони стоять у воді, вони страждають від нестачі води. Щоб «воскресити» їх, стебла квітів підрізають під кутом на кінці. Це невелике втручання відкриває водні канали, і вода знову потрапляє у квіткові головки.

Нагадаємо, що пересаджувати тюльпани, куплені з бутонами, можна тільки після цвітіння.

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