«Доречно думати про зовсім нову премію»: члени Комітету премії імені Тараса Шевченка заявили про відставку

В Україні, що обороняється від російської агресії, члени комітету Національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка 16 березня опублікували спільну заяву щодо ситуації, що склалася довкола премії 2023 року.

«Упродовж нашої діяльності, починаючи з 2019 року, ми керувалися бажанням відновити репутацію Премії, позбавивши її радянського змісту і наповнивши актуальними сучасними сенсами, враховуючи мистецький рівень, новаторство та суспільну значимість поданих на здобуття Премії творів», — йдеться в заяві Комітету.

Члени зазначили, що за цей час вони не раз стикалися з гострою критикою і образами на свою адресу, і визнали, що «іноді Комітету бракувало публічності та вміння донести до громадськості свою позицію і міркування щодо тих чи інших рішень».

У своїй заяві члени Комітету повідомили, що пропозиція про доповнення Премії новою номінацією стала для них несподіванкою.

«З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми ще більше усвідомлюємо нашу відповідальність, сприймаючи нашу діяльність як важливу справу на спільному шляху до Перемоги. Однак нас, як і багатьох із вас, застала зненацька пропозиція про доповнення Премії новою номінацією, а фактично — паралельним конкурсом. Ми згодні з тим, що потрібно відзначати значущі твори, створені не тільки після 2014 року, але й після 24 лютого 2022 року, а також не проминати активну участь митців і діячів культури у наближенні Перемоги».

Вони висловили незгоду із введенням «нових номінацій, критеріїв чи будь-які інші зміни до існуючого на сьогодні Положення щодо Національної премії України імені Тараса Шевченка 2023 року в прискореному порядку».

«На сьогодні, коли вже визначені переможці, коли країна чекає Указ і оголошення імен справедливо та за всіма процедурами обраних лауреатів Премії 2023 року, такі зміни мають вигляд непродуманих і деструктивних. Це підриває прозорість та виваженість процедур, пункти Положення та вагу Премії як стабільної й авторитетної інституції з чітким алгоритмом роботи. Поява нових номінацій або інші несподівані зміни в Положенні до нагородження вже визначених переможців підважує довіру до Премії як найвищої відзнаки за твори літератури та мистецтва в незалежній Україні», — сказано в заяві.

Члени комітету у своїй заяві наголосили, що цьогорічні лауреати, визначені внаслідок голосування 15 лютого 2023 року, були обрані в легітимний спосіб, без порушень букви і духу Премії, з дотриманням чинного Положення.

Вони зазначили, що, починаючи з 2014 року, Національна премія імені Тараса Шевченка — це премія воєнного часу.

«Водночас ми ставимося з повним розумінням до ідеї запровадити особливу відзнаку для мистецьких творів, створених після 24 лютого 2022 року, аби відзначити їхній внесок у Перемогу. Вважаємо, що ця пропозиція є важливою, тому потребує ретельного продумування і планування, зокрема щодо критеріїв, процедур висунення та відбору. Йдеться передусім про окреслення прозорого і справедливого алгоритму майбутньої відзнаки. Ми, як члени Шевченківського Комітету, вважаємо, що цей процес має відбуватися так, щоби не зашкодити існуванню та репутації Національної премії України імені Тараса Шевченка. Можливо, ініціаторам такої відзнаки доречно думати про цілком нову премію, що відповідала би заявленій меті. Інший варіант — обговорити внесення відповідних змін і нових номінацій у Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка до початку висунення творів на премію 2024 року», — сказано в заяві.

Заяву підписали: Дмитро Богомазов, Володимир Войтенко, Майя Гарбузюк, Тамара Гундорова, Ростислав Держипільський, Римма Зюбіна, Алла Мазур, Люба Морозова, Віктор Плоскіна, Юлія Сінькевич, Ірина Славінська, Остап Сливинський, Євгеній Стасіневич.

Раніше стало відомо, що Юрій Макаров пішов у відставку з посади голови комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка.

«Три дні тому в якості голови Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка я виступив з ініціативою доповнити список номінацій додатковими преміями „За внесок у перемогу“. Я виходив із того, що цьогоріч комітет не визнав за можливе присудити нагороду в двох номінаціях, а тимчасом від початку повномасштабної війни з’явилася неймовірна, неуявна кількість вартісних мистецьких творів, проєктів і явищ, які робляться на ентузіазмі й у буквальному сенсі наближають нашу перемогу», — написав Макаров у Facebook.

Цьогоріч вперше з 1962 року в день народження Тараса Шевченка, 9 березня, не було оголошено лауреатів Національної премії його імені та не було опубліковано відповідний указ президента.

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