«Шахтар» пропустив сім м'ячів від «Фейєноорда» та з ганьбою вилетів із Ліги Європи: відеоогляд матчу

У четвер, 16 березня, у Роттердамі на стадіоні «Де Куйп» пройшов матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між місцевим «Фейєноордом» та донецьким «Шахтарем». Нагадаємо, перший поєдинок між командами у Варшаві завершився результативною нічиєю — 1:1.

Ліга Європи. 1/8 фіналу. Матч-відповідь

«Фейєнорд» (Нідерланди) — «Шахтар» (Україна) — 7:1

«Шахтар»: Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко, Степаненко (Назарина, 54), Зубков (Петряк, 63), Бондаренко (Сікан, 54), Судаков, Криськів, Траоре (Келсі, 54).

Голи: Хіменес (9), Кекчю (24, 38, з пенальті), Ідріссі (49, 60), Джаханбахш (64), Данило (66) — Келсі (87).

Перший матч — 1:1.

У першому поєдинку тижневої давності голландці володіли тотальною перевагою, і лише щасливий випадок дозволив «гірникам» забити в тій грі. На поєдинок-відповідь перед своїми вболівальниками підопічні Арне Слота налаштовувалися з подвійним, а то й потрійним, завзяттям, тож легкого життя для гостьової команди не очікувалося.

Неприємності для команди Ігора Йовічевіча почалися вже на 9-й хвилині, коли обрізка на своїй половині поля призвела до швидкої «відповіді» та влучного удару Хіменеса. Другий гол «гірники» пропустили також після втрати м'яча, і капітан «Фейєноорда» Кекчю несильним, але влучним ударом відправив м'яча в кут ударом з-за меж штрафного майданчика. А насамкінець у першому таймі у ворота гостей ще й пенальті було призначено за гру рукою з боку Коноплі, і той же Кекчю переграв Трубіна з 11-метрової позначки.

У «Шахтаря» за перші 45 хвилин можна згадати хіба що удар Судакова з-за меж штрафного майданчика, коли господарів врятувала поперечина. До речі, сталося це за рахунку 2:0 на користь роттердамців, і хто знає, як складалася б гра надалі, якби підопічним Ігора Йовичевіча вдалося скоротити відставання…

Але після перерви «побиття» донецької команди продовжилося. Складалося враження, що після кожного удару футболістів «Фейєнорда» по воротах «Шахтаря» м'яч залітав до сітки. Особливо варто відзначити гол Ідріссі на 60-й хвилині, який після просування з лівого флангу класним ударом відправив м'яча в дальній верхній кут транзитом від поперечини. У підсумку активність господарів в атаці вилилася у сім забитих м'ячів уже до 66-ї хвилини матчу.

Усе, на що сподобився «Шахтар» — це гол престижу, який на 87-й хвилині забив венесуелець Келсі та дозволив «гірникам» уникнути повторення найбільшої поразки команди в єврокубках (0:7 від мюнхенської «Баварії» на «Альянці Арені» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2014/2015).

В інших матчах-відповідях 1/8 фіналу Ліги Європи зафіксовано такі результати: «Бетис» (Іспанія) — «Манчестер Юнайтед» (Англія) — 0:1 (перший матч — 1:4); «Фенербахче» (Туреччина) — «Севілья» (Іспанія) — 1:0 (0:2); «Фрайбург» (Німеччина) — «Ювентус» (Італія) — 0:2 (0:1), «Слован» (Словаччина) — «Базель» (Швейцарія) — 2:2 (по пенальті — 1:4; 2:2). Також увечері будуть зіграні наступні матчі-відповіді: «Арсенал» (Англія) — «Спортинг» (Португалія), «Реал Сосьєдад» (Іспанія) — «Рома» (Італія), «Юніон Сент-Жиллуаз» (Бельгія) — «Уніон» (Німеччина), «Ференцварош» (Угорщина) — «Байєр» (Німеччина).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що п'ять голів неймовірного Холанда допомогли «Манчестер Сіті» принизити «Лейпциг» у Лізі чемпіонів.

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