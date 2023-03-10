«Шахтар» із неймовірним голом Ракицького не втримав перемогу над «Фейєноордом»: відеоогляд матчу Ліги Європи

У четвер, 9 березня, у Варшаві на стадіоні «Легії» імені Юзефа Пілсудського в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи донецький «Шахтар», який розгромив у чемпіонаті України харківський «Металіст 1925» (7:0), приймав голландський «Фейєноорд».

Ліга Європи. 1/8 фіналу. Перший матч

«Шахтар» (Україна) — «Фейєнорд» (Нідерланди) — 1:1

«Шахтар»: Трубін, Тейлор, Матвієнко, Ракицький, Топалов, Степаненко, Бондаренко (Назарина, 90), Зубков (Швед, 79), Криськів (Джурасек, 62), Судаков (Петряк, 90), Траоре (Келсі, 62).

Голи: Ракицький (79) — Бульяуде (88).

Суперника «гірників» фахівці та букмекери вважали фаворитом поєдинку, і гості з перших хвилин почали доводити свій статус. Міцно заволодівши м'ячем, роттердамці одна за одною накочували атаки на ворота підопічних Ігора Йовічевіча, які часом просто грали на відбій, сподіваючись, що попереду зачепиться самотній Траоре.

Гості ж діяли різноманітно, з великою кількістю точних пасів, але або підводила точність у завершальній стадії, або надійно в рамці діяв Трубін.

Не змінилася ситуація й після перерви — повністю ігрова та територіальна перевага на боці голландців, яких, незважаючи на заборону УЄФА, підтримували на трибунах близько 300 уболівальників.

Але на 79-й хвилині, здавалося, Фортуна посміхнулася «гірникам», коли після подачі кутового Ракицький, падаючи, підставив спину, від якої м'яч залетів за комірець воротарю під поперечину — 1:0.

Але, на жаль, вимучену перевагу підопічні Ігора Йовічевіча не втримали. На 88-й хвилині після подачі з правого флангу не догледіли за Бульяуде, який пробив головою у протихід Трубіну — 1:1.

Більше того, вже у компенсований час «Фейєнорд» забив ще один м'яч, але арбітри не зарахували взяття воріт через офсайд у форварда голландців Геєртрейди. У підсумку, бойова нічия, і з'ясування переможця переноситься на матч-відповідь, що пройде наступного четверга, 16 березня, в Роттердамі.

В інших перших матчах 1/8 фіналу зафіксовано такі результати: «Байєр» (Німеччина) — «Ференцварош» (Угорщина) — 2:0, «Спортинг» (Португалія) — «Арсенал» (Англія) — 2:2, «Рома» (Італія) — «Реал Сосьєдад» (Іспанія) — 2:0, «Уніон» (Німеччина) — «Рояль Уніон» (Бельгія) — 3:3, «Манчестер Юнайтед» (Англія) — «Бетис» (Іспанія) — 4:1, «Севілья» (Іспанія) — «Фенербахче» (Туреччина) — 2:0, «Ювентус» (Італія) — «Фрайбург» (Німеччина) — 1:0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Баварія» у битві з «ПСЖ» залишила Мессі та Мбаппе без Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Шахтар»

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