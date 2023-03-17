ЗСУ ліквідували за добу ще 760 окупантів, 13 артсистем та 13 «броньовиків» ворога, — Генштаб

Розпочалася триста вісімдесят сьома доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести наступальні дії, не рахуючись з втратами.

Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив на них понад 70 атак, повідомили у Генштабі.

За минулу добу противник завдав 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, а також здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок чергового обстрілу Костянтинівки на Донеччині поранено 6 цивільних громадян, пошкоджені понад 20 будинків, школа та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Високою залишається вірогідність російських ракетних ударів по всій території України.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, 2 радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

В результаті дій Сил оборони ворог протягом доби втратив 760 своїх військових, а також:

- танків — 3506 (+2) од,

- бойових броньованих машин — 6823 (+13) од,

- артилерійських систем — 2552 (+13) од,

- РСЗВ — 504 (+1) од,



- гелікоптерів — 290 (+1) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн — 5401 (+7) од,

- спеціальної техніки — 258 (+1).

Українці дякують своїм захисникам, вірять у перемогу та морально намагаються підтримати.

Нагадаємо, президент Зеленський впевнений, що росія обов'язково відповість за всі злочини, які вона вчинила в Україні, за всі забрані життя українців.

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