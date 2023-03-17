Коли скасують воєнний стан в Україні: астролог назвав дату

В Україні йде повномасштабна війна. Але воєнний стан можуть скасувати вже цього року. Так вважає астроексперт Володимир Бадіян.

Разом з тим маг не виключив, що воєнний стан може бути залишений на певних територіях нашої держави надовго.

За його прогнозом, воєнний стан в Україні можуть скасувати вже у 2023 році. Про це астроексперт розповів в етері програми People Life.

Бадіян не тільки назвав рік, а й уточнив дату такого рішення. Він не виключає, що воєнний стан може бути скасовано до Дня Незалежності — 24 серпня.

Водночас астролог зауважив, що воєнний стан може залишитися на якихось українських територіях, що найбільше страждають від російської агресії.

«Воєнний стан скасують максимум — до кінця цього року», — сказав Бадіян.

Нагадаємо, відьма-некромант Марія Тиха вважає, що контрнаступ ЗСУ почнеться наприкінці весни 2023 року. А вже влітку Сили оборони зможуть деокупувати захоплені території. Але цього року війна в Україні не закінчиться.

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