Коли скасують воєнний стан в Україні: астролог назвав дату
В Україні йде повномасштабна війна. Але воєнний стан можуть скасувати вже цього року. Так вважає астроексперт Володимир Бадіян.
Разом з тим маг не виключив, що воєнний стан може бути залишений на певних територіях нашої держави надовго.
За його прогнозом, воєнний стан в Україні можуть скасувати вже у 2023 році. Про це астроексперт розповів в етері програми People Life.
Бадіян не тільки назвав рік, а й уточнив дату такого рішення. Він не виключає, що воєнний стан може бути скасовано до Дня Незалежності — 24 серпня.
Водночас астролог зауважив, що воєнний стан може залишитися на якихось українських територіях, що найбільше страждають від російської агресії.
«Воєнний стан скасують максимум — до кінця цього року», — сказав Бадіян.
Нагадаємо, відьма-некромант Марія Тиха вважає, що контрнаступ ЗСУ почнеться наприкінці весни 2023 року. А вже влітку Сили оборони зможуть деокупувати захоплені території. Але цього року війна в Україні не закінчиться.125
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