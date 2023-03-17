Збирала дані про оборонні заводи: на Кіровоградщині затримали путінську шпигунку

На Кіровоградщині у ході контрдиверсійних заходів співробітники СБУ викрили ворожу диверсантку, яку представники російської спецслужби дистанційно залучили до співпраці проти України. За вказівкою агресора мешканка Олександрійського району збирала актуальну інформацію про місця розташування об’єктів військової та критичної інфраструктури на території регіону.

Насамперед ворога цікавила інформація щодо підприємств, які виконують державні оборонні замовлення для потреб ЗСУ, констатували у прес-центрі СБУ.

Отримані відомості молода жінка мала передати месенджером через «зв'язкових», які входять до складу окупаційних угруповань на східному фронті.

Звичайно ж розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії ракетних ударів по українських об’єктах.

Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і своєчасно затримали зрадницю під час здійснення нею фотофіксації одного з місцевих підприємств. У неї було вилучено мобільний телефон, який використовувався для фотографування об’єктів з прив’язкою до місцевості, а також для спілкування з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмисниці загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у січні у Кропивницькому було затримано агента путінської ФСБ, який готував удари по місцевих підстанціях.

Фото СБУ



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