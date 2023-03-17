Правила посилилися: юрист пояснив, хто з чоловіків може виїздити за кордон

Чоловікам призовного віку (від 18 до 60 років) нині не дозволено виїжджати за межі України. Але все ж є винятки, перелік яких постійно змінюється. Про останні новації розповів для РБК-Україна розповів керуючий партнер юридичної компанії «Максим Боярчуков та Партнери».

Згідно з його роз'ясненням, у переліку «виїздних» нині такі категорії чоловіків:

чоловіки, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС;

інваліди, які отримали відстрочку від мобілізації або ж були зняті з військового обліку за рішенням ВЛК;

які отримали поранення на війні та вирушають на лікування;

батьки трьох та більше неповнолітніх дітей, ті, хто самостійно виховує дитину віком до 18 років, опікуни неповнолітніх дітей-сиріт, а також ті, хто виховує дітей до 18 років з інвалідністю;

які супроводжують за кордон дружину з інвалідністю;

представники певних професій: члени екіпажів, наукові співробітники, спортсмени на тренери, водії, волонтери, діячі культури та інші.

До речі, вимоги до діячів культури останнім часом було посилено. Відтепер для отримання дозволу на виїзд за кордон їм необхідно надавати або приписне посвідчення, або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Крім того, наявність військового посвідчення у діячів культури є якраз підтвердженням того, що вони свідомі щодо військового обліку та розуміють, що мають обов’язок перед своєю країною.

«Також при виїзді з України артистам необхідно буде надати контракти, які підтверджують мету поїздки, та після повернення — звіт про роботу, яка була зроблена», — додав співрозмовник.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні спалахнув скандал із стендап-коміком Щегелем, який втік до Туреччини. У Мінкульті підтвердили, що він мав дозвіл на тимчасовий виїзд, і пообіцяли ускладнити процедуру отримання такого дозволу.

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