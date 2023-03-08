Чи може студент іноземного закладу освіти виїхати за межі України: юристи дали відповідь

З 24 лютого 2022 р. в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. На зазначений період обмежено виїзд за кордон військовозобовʼязаних віком від 18 до 60 р. Протягом року ці обмеження зазнавали численних змін та супроводжувалися неабияким обговоренням у суспільстві. Останнім часом ми часто чуємо міф, що «відмова студентам у виїзді за кордон незаконна, заборони на виїзд у законодавстві немає, відмова — це розсуд уповноважених осіб». Що тут не так, пояснили у «Юридичному пораднику для ВПО».

«Студента не можуть мобілізувати — це частково правда. Призову на військову службу під час мобілізації не підлягають:

здобувачі професійної (професійно-технічної); фахової передвищої та вищої освіти;

асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти — за умови, що такі особи навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Саме тому студенти, які навчаються на вечірній чи заочній формах здобуття освіти, підлягають мобілізації. Крім того, будь-який студент може бути мобілізований за власним бажанням.

Студент українських закладів освіти може виїхати за межі України — це міф. Пунктом 2−6 Правил перетину державного кордону передбачено, що у разі введення на території України воєнного стану право на перетин державного кордону мають військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Цим же пунктом Правил передбачено, що окремі військовозобов’язані не мають права виїхати за межі України. До таких осіб, зокрема, належать студенти".

Таким чином, Правилами перетину державного кордону чітко передбачено, що студенти не мають права на перетин державного кордону на період воєнного стану.

Твердження про те, що студент іноземних закладів освіти може виїхати за межі України — це теж міф. За словами юристів, українське законодавство забороняє на період воєнного стану виїзд студентам за кордон незалежно від місця їх навчання.

«Суди стають на бік студентів та задовольняють вимоги про надання дозволу на перетину кордону — неправда. Восени Львівський окружний адміністративний суд у справі № 380/7174/22 задовольнив вимогу студента, якому було відмовлено у виїзді за кордон. Через резонанс ця справа одразу опинилася чи не головною новиною та стала предметом суспільного обговорення.

Це рішення 25 січня 2023 р. скасував Восьмий апеляційний адміністративний суд, оскільки станом на 26 березня 2022 р. (коли студент намагався перетнути кордон) в Правилах перетину державного кордону громадянами України взагалі не було пункту 2−6. Пункт 2−6 набрав чинності 1 квітня 2022 р. на підставі Постанови Кабміну № 383 від 29.03.2022 р. і дійсно не містив винятку щодо неможливості студентами перетинати кордон (саме цю редакцію застосував Львівський окружний адміністративний суд). Проте вже 2 квітня 2022 р. набрала чинності Постанова № 399 від 01.04.2022 р., яка якраз і уточнила, що студенти не мають права на перетин кордону на період воєнного стану".

Нагадаємо, що допомога ухилянтам обходиться в «копієчку» — українського прикордонника оштрафували на 499 800 грн.

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