42 дні без їжі: окупанти утримували в підвалі під Бахмутом пораненого сина відомого музиканта

Під Бахмутом, де вже котрий місяць точаться запеклі бої, доброволець із Нової Зеландії знайшов у підвалі одного зі зруйнованих будинків пораненого в спину українського воїна Олексія Гордєєва, який значився зниклим безвісти.

Під час одного з боїв Олексій потрапив у полон. Його разом із товаришами російські окупанти кинули в підвал на обійсті в селі, де фактично без їжі та води протримали півтора місяця. Гордєєв мав два важких осколкових поранення. Один осколок застряг у нозі, а інший у спині. Воїн майже не міг пересуватися і більшу частину часу лежав поруч із такими ж пораненими або померлими від ран побратимами. Олексій розповідає, що окупанти практично не годували полонених, і він не вижив би, якби його не підгодовував один із російських солдатів. Але частіше доводилося їсти хлібні крихти з землі і пити воду з калюж. Одного разу знемагаючи від спраги, Гордєєв зробив кілька ковтків антифризу з обігрівача і ледь не отруївся.

Коли ЗСУ почали звільняти село, в якому утримували полонених, росіяни втекли. Під час бойових дій, за словами Гордєєва, він чув нагорі українську мову наших воїнів. Але покликати на допомогу в нього не було сил. Решта в'язнів підвалу, які вижили (їх було дуже мало), перебували в ще важчому стані.

Гордєєва та його побратимів знайшли під час зачистки села. Доброволець із Нової Зеландії спустився перевірити підвал і побачив на землі тіла мертвих воїнів. А коли збирався піднятися нагору, щоб розповісти про страшну знахідку, то почув шерех.

Олексій Гордєєв був у нестямі від радості, коли почув англійську мову і побачив нашивку на формі бійця. «О, Нова Зеландія! Нова Зеландія!» — повторював врятований.

Олексія Гордєєва помістили в госпіталь у Дніпрі, де лікуватимуть від дистрофії. У полоні боєць втратив 40 кілограмів і зараз важить лише 42 кілограми. Олексія вже відвідав батько — музикант, учасник одного зі складів популярного харківського рок-гурту «Разные люди», колишній директор культового російського гурту «Король и шут», продюсер, організатор фестивалю «Україна: разом на зліт!» Олександр Гордєєв, уродженець Артемівського району (Артемівськ — колишня назва Бахмута — Авт.).

«Наші молитви ближче до Бога, бо наші хлопці воїни світла! Щира подяка всім, хто молився, шукав, підтримував і допомагав, був поруч усі ці безкінечні півтора місяця. Ми разом знайшли нашого Козака! Слава Героям!» — написав батько воїна на своїй сторінці в соцмережі.

Олександр Гордєєв з Юрієм Шевчуком і групою "Король і Шут"

Головний редактор видання «Остров» Сергій Гармаш у Facebook розповів подробиці перебування в полоні Олексія:

«Я такого ще не бачив. Хіба що в радянській кінохроніці про звільнення Освенцима. Крайній ступінь виснаження. Просто живий скелет. Наші відбили ворожу позицію і знайшли його. Боєць ЗСУ, два місяці був у полоні, у підвалі. Не годували. Якби не один російський солдат, який із жалю ділив із ним свою пайку, помер би від голоду. Коли в госпіталі ми обмивали його перед реанімацією, він був у прямому сенсі холодний. Кілька його товаришів, теж захоплених у полон, померли від ран і голоду…

Олексію пощастило. Його звільнили. «Мені дали компотик», — весь час повторював він, усміхаючись. «Компотик» був мрією у двомісячному голоді й холоді підвалу. Збираючи його речі на евакуацію, я побачив документи і фото. 27 років. Симпатичний хлопець із красивою дівчиною.

Питання до росіян: навіщо тримати людей у підвалі, без їжі та води, якщо ви ніяк не використовуєте їх? У такому стані вони не приносять користі, ні для роботи, ні для чогось іншого. Але їх можна було обміняти на своїх. Врятувати життя своїм. Адже ваші матері теж чекають синів… У чому сенс? Це якийсь дикий експеримент? Просто груповий садизм?"

Після закінчення початкового курсу лікування Олексія Гордєєва переведуть у столичний госпіталь.

Раніше «ФАКТИ» публікували розповідь українського волонтера Костянтина Величка про жахи російського полону в сумнозвісній Оленівці.

Фото в заголовку Олександр Гордєєв із сином Олексієм у шпиталі

Фото зі сторінки Олександра Гордєєва у Facebook

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