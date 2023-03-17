Податок на город: у податковій нагадали, хто і скільки має заплатити

Власники паїв та орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення повинні сплачувати мінімальне податкове зобов'язання (МНО).

Про це нагадали у Державній податковій службі.

Визначення такого зобов’язання фізичним особам, які не зареєстровані як фізичні особи — підприємці, здійснюється податковою за адресою таких осіб до 1 липня року, наступного за звітним.

Згідно з вимогами закону, платником мінімального податкового зобов'язання є резидент, який володіє та/або користується на постійній основі земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь. Площа ділянки, за яку слід платити податок — 50 соток.

Податок слід буде сплатити до кінця поточного року.

Мінімальна сума податку за город становитиме 5% нормативної оцінки землі. У 2022 році в середньому по Україні це було 1500 гривень. У 2023 сума, ймовірно, змінилася.

Не нараховуються та не сплачуються мінімальні податкові зобов'язання за 2022 та 2023 звітні роки за земельні ділянки, розташовані на тимчасово окупованих територіях чи територіях, де ведуться бойові дії.

У податковій також зазначили, що звільненими від сплати цього податку залишаються аграрії, які офіційно сплачують податки за проданий врожай.

У загальну суму сплачених протягом податкового року податків ФОП включається:

- податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з доходів від продажу власної сільськогосподарської продукції;

- земельний податок за земельні ділянки, що віднесені до сільськогосподарських угідь.

Якщо сума сплачених податків менша за МНО, доведеться доплатити різницю. Якщо більше — нічого додатково не потрібно платити.

Раніше «ФАКТИ» писали, хто у 2023 році звільняється від сплати земельного податку.

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