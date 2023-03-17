Дві з половиною тонни урану безслідно зникли: у МАГАТЕ стурбовані ядерною безпекою

Стало відомо, що в Лівії безслідно зникли дві з половиною тонни урану. Вони зберігалися на території, яку уряд країни не контролює. У Лівії триває протистояння між різними політичними силами та збройними угрупованнями. Хаос у країні не припиняється з 2011 року. Частина Лівії перебуває під контролем уряду, легітимність якого визнає ООН. Іншу частину контролює генерал Халіфа Хафтар зі своїми бойовиками.

Пропажу урану виявили інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії при ООН (МАГАТЕ). Нещодавно їм вдалося відвідати з перевіркою одне з важкодоступних сховищ, на території якого мали бути бочки з незбагаченим ураном. Але їх на місці не виявилося.

Де наразі перебуває небезпечна речовина, коли її було викрадено, поки що ніхто сказати не може.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що йдеться про 10 бочок незбагаченого урану. Це приблизно 2,5 т.

«Агентство проведе подальше розслідування, щоб прояснити, за яких обставин було вивезено радіоактивний матеріал, і де він перебуває зараз», — наголосив Гроссі.

«Відсутність інформації про нинішнє місцезнаходження радіоактивного матеріалу може становити радіологічний ризик, а також викликає побоювання, пов'язані з ядерною безпекою», — додав глава МАГАТЕ.

Нагадаємо, що за інформацією «Енергоатома», окупанти розмістили на території ЗАЕС сотні військових і встановили кулемети на даху енергоблоку.

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