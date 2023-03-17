Хотів «вплинути» на суддю: чоловік намагався пронести гранату до будівлі суду

У Чернівцях, де винесли вирок зраднику, який взявся стежити за військовими батальйону «Азов», у п'ятницю, 17 березня чоловік намагався пронести гранату до апеляційного суду, де слухали справу його сина. Про це розповів начальник нацполіції Чернівецької області Руслан Дударець у коментарі «Суспільному».

За його словами, біля металошукача на запитання, чи є в нього заборонені предмети, чоловік сам зізнався працівникам суду, що має гранату. Він її лише дістав, повідомили у поліції. Після перемовин чоловік добровільно погодився здати гранату, а також травматичний пістолет.

«Він не висловлював жодних погроз. Але надалі, як ми з ним говорили, він висловлював невдоволення суворим вироком щодо його сина», — сказав Дударець.

У поліції повідомили, що сина порушника судили «за вчинення військового злочину», але деталей справи розкривати не можуть.

Згідно зі списком справ, призначених до розгляду суду на 17 березня, там розглядалася справа про непокору. У січні Садгірський райсуд Чернівців призначив 5 років за ґратами обвинуваченому за статтею про непокору, яка була вчинена групою людей або спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 402 ККУ). Однак суд звільнив обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом дворічного іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов'язки.

На цей вирок подав апеляційну скаргу прокурор Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону. Її розгляд призначили на 17 березня.

Людей із суду не евакуйовували, але перемістили в інше приміщення суду на безпечну відстань. Територію довкола також загородили.

Місцеве видання «Промінь» зазначає, що поруч із будівлею суду розташовується школа — діти перебували у підвалах. У коментарі у суді журналістам повідомили, що будівля суду наразі відкрита.

У поліції розповіли, що будуть з'ясовувати, звідки чоловік взяв гранату: «Він чинний військовослужбовець, міг взяти у місці несення служби. Поки що ми цього не знаємо».

Нагадаємо, раніше пасажира з гранатою в кишені затримали у Київському метрополітені.

187

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram