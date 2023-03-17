Протягом 387-ї доби протистояння російському широкомасштабному вторгненню агресор завдав по Україні 19 авіаційних ударів та здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Своєю чергою Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження ворога. Такі дані наводить Генеральний штаб ЗСУ.



Наземні бойові дії досі концентруються в основному на сході України. Так, на Куп’янському та Лиманському напрямках противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Окупанти намагалися наступати у напрямку Гряниківки, Верхньокам’янського та Спірного. На Бахмутському напрямку триває штурм міста Бахмут, довкола якого відбуваються постійні позиційні бої. В той же час, нашими захисниками відбито атаки противника в районах населених пунктів Кліщівка та Іванівське. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Невельське, Авдіївка та Мар’їнка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, обстрілюючи підконтрольні Україні населені пункти Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

А на тимчасово окупованій Луганщині в місті Сватове облаштували новий шпиталь для окупантів. Наразі там перебуває близько 30 важкопоранених військових зс рф, які були завезені туди протягом останніх двох діб. Загалом відзначається збільшення кількості важкопоранених російських військових — евакуаційних рейсів на територію росії побільшало з двох до трьох на тиждень. До обслуговування поранених там залучають і місцевих жителів, які мають хоч якусь медичну освіту.

В місті енергетиків Енергодар Запорізької області було помічено новостворену катівню, яка розташована в південно-східній частині Енергодара. Там піддаються жорстоким тортурам громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної так званої влади.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти працевлаштували на Запорізьку АЕС людей без освіти і досвіду, а у представників «росатому» термін контракту збіг.

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