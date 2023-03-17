Переїхав до США заради дітей: дворазовий віцечемпіон світу раптово помер у 35 років

Найкращий кубинський веслувальник усіх часів, триразовий призер чемпіонатів світу Анхель Фурньє Родрігес помер у США від серцевого нападу у 35 років, повідомляє Cibercuba.

У Далласі (штат Техас), куди переїхав спортсмен, у нього залишилися дружина Юсмарі Менгана (до речі, віцечемпіонка світу та триразова чемпіонка Панамериканських ігор з веслування) і двоє дітей — 5-річна Наталія та 2-річний Анхель Ласаро.

Завершивши кар'єру у збірній Куби, спортсмен емігрував до Сполучених Штатів два роки тому, де планував продовжувати змагатись, а ще забезпечити гідне майбутнє своїм дітям. «Завдяки своїй родині я досяг тих успіхів, які в мене є. Я всім їм завдячую. Я дякую Богові за те, що вони в мене є, і це дає мені сили та здоров'я боротися за них. Час у спорті був гарний час, з медалями та успіхами, а зараз я живу життям батька, чоловіка, сина. Зрештою, спорт проходить і що залишається? Родина, сім'я. Я маю бачити, як ростуть мої діти, забезпечувати їм майбутнє, а де краще, ніж у США?» — пояснював своє рішення атлет.

Повідомляється, що у 2019 році у веслувальника були проблеми з серцем, але згодом Анхель запевнив, що з ним усе гаразд. «У мене були проблеми із серцево-судинною системою, але я вже подолав їх. Після цього я виграв золоту медаль на Панамериканських іграх у Лімі та бронзову медаль на чемпіонаті світу у Польщі», — розповідав кубинець.

Додамо, що кубинський гігант Анхель Фурньє Родрігес (його зріст — 198 см) брав участь в Олімпійських іграх у Пекіні-2008, Лондоні-2012 та Ріо-де-Жанейро-2016, де посів 12-е, 7-е та 6-е місця. відповідно. Спортсмен — володар двох срібних та однієї бронзової медалі чемпіонатів світу, а також чотириразовий чемпіон Панамериканських ігор.

Знаменитий веслувальник виступав на трьох Олімпійських іграх

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний олімпійський чемпіон зі стрибків у висоту Дік Фосбері.

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