18 березня 2023

Закінчуючи курс навчання в одному з в'єтнамських монастирів, 17-річний юнак заявив своєму вчителю, що відтепер його життя стане по-справжньому сповненим змісту та насиченим важливими подіями.

- Ну, як же ти плануєш його прожити? — запитав вчитель.

- Для початку я вступлю до університету, — сказав юнак.

- А що потім?

- Одружуся.

- А потім?

- Багато працюватиму, щоб забезпечити свою сім'ю.

- А потім що?

- Доживатиму свій вік в оточенні онуків.

- А що потім?

- Думаю, що помру.

- І що потім?

Задумався учень. Потім важко зітхнув і тихо промовив:

- Не знаю.

- Так ось, мій юний друже, поки кожен з нас не відповість для себе на це останнє запитання, інші питання, за великим рахунком, не такі вже й важливі …

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.