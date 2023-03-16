путіна можуть притягнути до відповідальності за воєнні злочини в Україні, — ЗМІ

Міжнародний кримінальний суд (МКС) почне переслідування кількох осіб у двох справах за військові злочини, пов'язані з вторгненням росії в Україну, повідомляє The New York Times. Це перші міжнародні звинувачення, які будуть висунуті після місяців роботи спеціальних слідчих груп.

У звинуваченнях стверджується, що росія викрадала українських дітей і відправляла їх до російських таборів перевиховання, а також що Кремль навмисно атакував цивільну інфраструктуру.

Головний прокурор Карім Хан повинен спочатку представити свої звинувачення колегії суддів попереднього слідства. Потім вони вирішать, чи були дотримані юридичні стандарти для видачі ордера на арешт, або чи потрібні слідству додаткові докази.

Тим часом 17 березня 2023 року стало відомо, що палата досудового провадження видала ордери на арешт президента рф Володимира Путіна та марії львової-білової, уповноваженої президента рф у справах дитини.

Однак, як пише NYT, ймовірність судового процесу мінімальна. Адже МКС не може розглядати справи заочно, а росія навряд чи видасть своїх громадян для суду, не кажучи вже про самого лідера країни.

Кремль заперечує звинувачення у воєнних злочинах, хоча міжнародні та українські офіційні особи зібрали докази цілої низки звірств з початку російської агресії.

Нагадаємо, Уна А. Гетевей, професорка міжнародного права Єльського університету, вважає, щоб притягнути до відповідальності путіна, ймовірно, знадобиться зміна режиму в росії.

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