У Раді пропонують знизити для автовласників штраф за поширене порушення

В Україні, де за користування «аварійкою» можуть позбавити прав на рік, планують знизити штраф для автовласників за поширене порушення. Уряд України хоче змінити штрафні санкції для власників автомобілів, що працюють на газі або інших альтернативних паливах, якщо вони не мають необхідного обладнання оформленого відповідним чином. Відповідний законопроєкт № 6379 вже зареєстровано у Верховній Раді.

Документ передбачає пом’якшення штрафів за порушення правил щодо обладнання транспортних засобів для експлуатації на газовому паливі.

Так, штраф складатиме 170 гривень за перше порушення і 340 гривень за наступні порушення протягом року. Зараз за порушення правил щодо газобалонного обладнання та його оформлення передбачені штрафні санкції у розмірі 340 гривень. Якщо автовласник порушує це правило повторно, він може бути позбавлений можливості керувати автомобілем на 3−6 місяців або підлягає адміністративному арешту на 5−10 діб.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Верховній Раді запропонували запровадити нові штрафи для водіїв.

Фото: Pixabay

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