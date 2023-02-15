«Тонкощі» прання, або навіщо потрібно додавати міцну каву в пральну машинку

Прання забрудненої білизни навіть у «розумній» пральній машинці — не така проста справа. Існують певні тонкощі, про які знають лише досвідчені господарки.

Наприклад, вважається, що одяг краще складати в машинку лицьовою стороною, щоб вона краще відіпралася. Однак так можна спровокувати зміну кольору тих самих джинсів. Якщо хочете довше зберегти колір виробу, вивертайте його навиворіт і застібайте гудзики.

Випрані джинси

Для видалення плям не обов'язково використовувати агресивні хімічні плямоудалювачі. Якщо потрібно терміново випрати пляму, скористайтеся засобом для миття посуду. Нанесіть його на забруднену ділянку, спіньте, залиште на 5 хвилин, а потім виперіть в пральній машинці. Таким чином вдасться позбутися свіжих плям кетчупу, жиру або чорнила.

Використовуйте засіб для миття посуду

Якщо ваші білі речі пожовтіли або посіріли, на них з'явилися дивні плями, знадобиться аспірин. Декілька таблеток препарату потрібно подрібнити та змішати з пральним порошком. У найскладніших випадках, коли йдеться про застарілі плями, доведеться вдатися до іншої стратегії: розчиніть 10 таблеток аспірину в 10 літрах води, помістіть у цей склад речі на ніч, а потім виперіть як завжди.

Зберегти колір темним речам можна за допомогою відвару чи кави. Просто заваріть дві чашки міцного напою і додайте барабан машинки при полосканні. Така хитрість дозволить оновити та закріпити колір улюблених речей.

Крім того, «запечатувати» колір здатна йодована сіль. Все, що вам потрібно — це засипати чверть склянки солі в барабан машинки і запустити звичайний цикл прання.

Перучи спортивне взуття машинним способом, багато хто буває незадоволений гучною роботою барабана. Уникнути цього головного болю можна, якщо зв'язати шнурками кросівки або кеди в загальний вузол, а той у свою чергу прищемити дверцятами машинки. А ось повернути білим кросівкам чистоту допоможуть перекис водню та соду. Спочатку щедро хлюпніть перекису на устілку, вона почне пінитися і швидко виштовхне бруд на поверхню. Для того, щоб почистити кросівки зовні, змішайте невелику кількість соди з перекисом до утворення однорідної кашки, нанесіть суміш на щітку і ретельно потріть поверхню.

Обробка білих кросівок

Пом'якшити білизну можна за допомогою домашнього кондиціонера. Все що вам знадобиться, це сода, вода, оцет, ефірна олія та чиста губка для миття посуду. Для початку розчиніть півсклянки соди в склянці води, додайте півсклянки оцту і кілька крапель будь-якої ефірної олії. В отриманому розчині намочіть губку, покладіть її в барабан до білизни та запустіть звичайний цикл прання. Після циклу такого прання білизна буде м'якою та ароматною.

Нагадаємо, раніше господині поділилися секретами ефективного чищення пральної машини без «хімії».

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