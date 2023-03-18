Пошкоджено дев'ять житлових будинків, повністю зруйновано ресторан: у мережі показали наслідки нічного обстрілу Запоріжжя (фото)
Під час ракетного удару по Запоріжжю рашисти поцілили у житловий комплекс міста, майже повністю зруйнувавши розташований біля нього ресторан.
За словами секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, у 9-ти будинках вибуховою хвилею вибито 240 вікон та 7 дверей. У чотирьох будинках частково пошкоджено покрівлі.
Наразі фахівці закрили частину вікон плитами OSB, вивозиться будівельне сміття. На місці працюють представники соцзахисту, чергує автобус з генератором, де люди можуть зігрітися і отримати допомогу.
На території житлового комплексу встановили намет від міської ради, в якому мешканцям надають усю необхідну інформацію з дорожньою картою. Найближчим часом там розпочнуть працювати психологи.
Тим часом росЗМІ заявили, що було завдано удару «по базі іноземних найманців» і що «вбито десятки бойовиків». Коментарі, як то кажуть, зайві…
Нагадаємо, що 12 березня ворог завдав два ракетні удари по Запоріжжю.
Фото зі сторінки Анатолія Куртєва968
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