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Пошкоджено дев'ять житлових будинків, повністю зруйновано ресторан: у мережі показали наслідки нічного обстрілу Запоріжжя (фото)

10:11 18 березня 2023
Зруйнований ресторан у Запоріжжі

Під час ракетного удару по Запоріжжю рашисти поцілили у житловий комплекс міста, майже повністю зруйнувавши розташований біля нього ресторан.

За словами секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, у 9-ти будинках вибуховою хвилею вибито 240 вікон та 7 дверей. У чотирьох будинках частково пошкоджено покрівлі.

Фото зі сторінки Анатолія Куртєва

Фото зі сторінки Анатолія Куртєва

Наразі фахівці закрили частину вікон плитами OSB, вивозиться будівельне сміття. На місці працюють представники соцзахисту, чергує автобус з генератором, де люди можуть зігрітися і отримати допомогу.

Фото зі сторінки Анатолія Куртєва

На території житлового комплексу встановили намет від міської ради, в якому мешканцям надають усю необхідну інформацію з дорожньою картою. Найближчим часом там розпочнуть працювати психологи.

Тим часом росЗМІ заявили, що було завдано удару «по базі іноземних найманців» і що «вбито десятки бойовиків». Коментарі, як то кажуть, зайві…

Нагадаємо, що 12 березня ворог завдав два ракетні удари по Запоріжжю.

Фото зі сторінки Анатолія Куртєва

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