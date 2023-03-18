В Польщі, де багато українців рятуються від війни, дуже нетиповий інцидент мав місце в Куявсько-Поморському воєводстві. Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на eskarock. pl, до похоронного бюро з буденною перевіркою прийшли працівники ZUS (Департамент соціального забезпечення). Усе через те, що власник фірми пішов на лікарняний, а ZUS проводить вибіркові перевірки таких осіб, щоб переконатися, що вони дійсно хворі, а не працюють чи відпочивають у цей час.

Власник похоронного бюро взяв лікарняний необгрунтовано, бо в цей час перебував на роботі. Зрозумівши, що може втратити виплати лікарняних, він сховався від перевіряючих у… труні. І все б, ймовірно, обійшлося, якби чоловік не почав там кашляти. Кашель його і видав. Після того, як власника фірми побачили на робочому місці та й ще в такій схованці, виплату лікарняних йому скасували.

Протягом 2022 року в Куявсько-Поморському воєводстві ZUS провів перевірку 32,5 тисяч осіб, які пішли на лікарняний. У результаті понад 1,4 тис осіб скасували виплату лікарняних на загальну суму 1,3 млн злотих. По всій Польщі минулого року виплати лікарняних скасували для 23,8 тисяч осіб на суму 22 млн. Злотих.

Як писали «ФАКТИ», все більше біженців з України в Польщі перестають отримувати соцвиплати від ZUS не порушуючи законів.

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