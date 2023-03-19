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Погоня під Києвом: п’яний водій тікав від поліції на швидкості 140 км/год (відео)

13:42 19 березня 2023
Патрульна поліція

У Білоцерківському районі на Київщині 18 березня сталася НП з водієм напідпитку — місцевий мешканець завітав до відділення поліції у Рокитному вже у стані алкогольно сп’яніння, після чого… сів за кермо. Правоохоронці, які помітили правопорушення, намагались зупинити водія, втім вимогу поліцейських кермувальник не виконав.

Водій їхав по селу зі швидкістю понад 140 км/год, що перевищувало дозволений рух транспорту в населеному пункті на понад 90 км/год, чим становив небезпеку для інших авто і пішоходів.

Як повідомили в поліції Київщини, правоохоронці наздогнали водія в селі Острів, вимагали вийти з авто та не створювати аварійну ситуацію на дорозі. У відповідь почули на свою адресу лише нецензурну лайку, тож були змушені затримати порушника.

Під час затримання водій отримав травму ноги і був доставлений поліцейськими в лікарню, але там відмовився від медичного освідування в присутності свідків і лікарів.

Врешті поліцейські склали на керманича адміністративні протоколи за керування транспортним засобом у стані сп'яніння, за опір працівникам поліції, за невиконання водіями вимог про зупинку та за дрібне хуліганство.

Нагадаємо, минулого року у подібній ситуації п'яний кермувальник під Києвом насмерть збив дитину з Херсонщини, яка разом з батьками знайшла прихисток у Київській області.

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