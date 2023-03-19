Вся в маму: 18-річна дочка супермоделі Хайді Клум позує топлес

18-річна Лені Клум, старша дочка німецької супермоделі Хайді Клум, розмістила на своїй сторінці в Instagram пікантну фотографію. На ній юна красуня позує топлес. Якщо бути точніше, вона одягнена в блакитні джинси та рожевий бюстгальтер, чашечки якого виявилися дещо нижче, ніж потрібно. Але груди Льоні прикрила руками.

Вочевидь, вона хотіла зробити акцент на своєму макіяжі. Його робив відомий візажист Еш Холм. На нього буквально моляться всі представниці клану Кардаш'ян-Дженнер, а також Аріана Гранде та інші американські знаменитості.

Під фото Лені написала «Я ТЕБЕ ЛЮБЛЮ» і поставила хештег з ім'ям Еша

Лені підписала фото «Я ТЕБЕ ЛЮБЛЮ» і поставила хештег з ім'ям Еша.

Хайді Клум щаслива, що її дочка теж вирішила стати моделлю. І у Лені все чудово виходить. Вона вже брала участь у кількох модних показах, наприклад представляла нову колекцію Dolce & Gabbana на Тижні моди в Мілані.

Нещодавно Хайді та Лені нарвались на критику в соцмережах. Особливо дісталося зірковій мамі. Деяким шанувальникам не сподобалося, що Хайді позувала разом із неповнолітньою дочкою у спідній білизні.

Це фото Хайді Клум та Лені викликало невдоволення шанувальників

Лені розпочала свою кар'єру на подіумі два роки тому. Вона всіма силами прагне довести, що її запрошують відомі дизайнери не лише через те, що її мати — Хайді Клум.

Рідним батьком Лені є відомий бізнесмен Флавіо Бріаторе, якого часто називають «босом Формули-1». Однак він жодної участі у вихованні доньки не брав. Хайді і Флавіо мали короткий роман. Коли Бріаторе дізнався, що Клум вагітна, він її покинув.

Супермодель одружилася з популярним британським співаком Seal. Він удочерив Лені, і вона вважає його своїм батьком. Хайді народила у шлюбі з ним ще трьох дітей. Однак у 2014 році подружжя розлучилося. Попри розлучення, Seal продовжує піклуватися про дітей, у тому числі про Лені.

Лені з вітчимом, популярним співаком Seal

Лені Клум вже три роки зустрічається з Арі Рачевськи, сином відомого агента з Лос-Анджелеса, який займається пошуком талантів. Хлопець навчається в Гарварді.

Лені Клум з Арі Рачевськи

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дочка Джонні Деппа Лілі-Роуз викликала ажіотаж, знявшись у доволі відвертій фотосесії.

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