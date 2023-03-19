«Шахтар» після ганебного вильоту з єврокубків легко обіграв «Рух»: відеоогляди матчів чемпіонату України

У неділю, 19 березня, матчами у Петровому, Ковалівці та Львові завершилася ігрова програма 18-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 18-й тур

19 березня (неділя)

«Шахтар» (Донецьк) — «Рух» (Львів) — 2:0 (Матвієнко, 27, Криськів, 31). Юніорські склади — 0:2.

«Шахтар»: Трубін, Гочолейшвілі (Конопля, 46), Бондар, Ракицький (Михайличенко, 69), Матвієнко, Степаненко (Назарина, 80), Криськів, Бондаренко, Джурасек (Очеретько, 66), Судаков, Келсі (Траоре, 46).

Після розгромної поразки у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи від «Фейєноорда» (1:7) наставник «Шахтаря» Ігор Йовічевіч, який проводив 100-й матч в УПЛ в якості тренера (також свій ювілей був і в Тараса Степаненка — для капітана «гірників» цей поєдинок став 250-м у чемпіонатах України), провів ротацію складу. Болючий виліт із єврокубків жодним чином не позначився на грі «гірників», які в першому таймі протягом кількох хвилин забезпечили собі перемогу завдяки голам Матвієнка та Криськіва, і продовжують очолювати турнірну таблицю.

«Інгулець» (Петровt) — «Чорноморець» (Одеса) — 1:2 (Головкін, 83 — Хадіда, 2, з пенальті, Алефіренко, 40). Юніорські склади — 0:3.

«Інгулець» підходив до поєдинку в ранзі фаворита, вигравши чотири попередні матчі у прем'єр-лізі, але все пішло не за сценарієм команди Сергія Ковальця від самого початку. Пропустивши два м'ячі в першому таймі (причому реалізований «моряками» на 2-й хвилині пенальті став одним із найшвидших в історії чемпіонату України), петрівці змогли відповісти лише одним голом у другому таймі незадовго до фінального свистка.

«Колос» (Ковалівка) — «Минай» — 0:1 (Кравчук, 9). Юніорські склади — 5:0.

Закарпатський «Минай» несподівано обіграв на виїзді «Колос», зіпсувавши ковалівцям ювілейний, 50-й, домашній матч в УПЛ, а самі підопічні Володимира Шарана перервали невтішну для себе серію з чотирьох матчів без перемог.

18 березня (субота)

«Динамо» (Київ) — «Зоря» (Луганськ) — 0:1 (Герреро, 83). Юніорські склади — 5:1.

«Динамо»: Нещерет, Тимчик, Дячук, Попов, Вівчаренко, Сидорчук, Лонвейк, Гармаш (Шепелєв, 56), Кабаєв (Перріс, 56), Царенко (Волошин, 56), Ванат (Рамірес, 75).

«Верес» (Рівне) — «Дніпро-1» — 0:1 (Піхальонок, 10). Юніорські склади — 0:2.

«Ворскла» (Полтава) — «Металіст 1925» (Харків) — 0:0. Юніорські склади — 3:1.

«Львів» — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 2:2 (Богунов, 74, Беляєв, 78 — Капіч, 19, з пенальті, 79). На 43-й хвилині вилучений Татарков («Кривбас»), а на 74-й — Бугай («Львів») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 3:0.

17 березня (п'ятниця)

«Металіст» (Харків) — «Олександрія» — 0:0. Юніорські склади — 0:4.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 42 очки (17 матчів);

2. «Дніпро-1» — 39 (17);

3. «Зоря» — 37 (18);

4. «Динамо» — 33 (18);

5. «Олександрія» — 28 (17);

6. «Колос» — 23 (18);

7. «Кривбас» — 22 (18);

8. «Металіст 1925» — 21 (18);

9. «Ворскла» — 20 (18);

10. «Інгулець» — 19 (17);

11. «Чорноморець» — 18 (18);

12. «Верес» — 18 (18);

13. «Минай» — 18 (17);

14. «Рух» — 17 (17);

15. «Металіст» — 17 (18);

16. «Львів» — 13 (17).

Бомбардири: 12 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Таулян Сефері («Ворскла»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Владислав Ванат («Динамо»), Ігор Кирюханцев, Назарій Русин, Сергій Булеца (усі — «Зоря»), Павло Оріховський («Колос») .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що захисника «Динамо» Дениса Попова довикликали до збірної України перед матчем з Англією на «Вемблі».

Фото ФК «Шахтар»

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