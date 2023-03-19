«Шахтар» після ганебного вильоту з єврокубків легко обіграв «Рух»: відеоогляди матчів чемпіонату України
У неділю, 19 березня, матчами у Петровому, Ковалівці та Львові завершилася ігрова програма 18-го туру чемпіонату України з футболу.
Чемпіонат України. 18-й тур
19 березня (неділя)
«Шахтар» (Донецьк) — «Рух» (Львів) — 2:0 (Матвієнко, 27, Криськів, 31). Юніорські склади — 0:2.
«Шахтар»: Трубін, Гочолейшвілі (Конопля, 46), Бондар, Ракицький (Михайличенко, 69), Матвієнко, Степаненко (Назарина, 80), Криськів, Бондаренко, Джурасек (Очеретько, 66), Судаков, Келсі (Траоре, 46).
Після розгромної поразки у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи від «Фейєноорда» (1:7) наставник «Шахтаря» Ігор Йовічевіч, який проводив 100-й матч в УПЛ в якості тренера (також свій ювілей був і в Тараса Степаненка — для капітана «гірників» цей поєдинок став 250-м у чемпіонатах України), провів ротацію складу. Болючий виліт із єврокубків жодним чином не позначився на грі «гірників», які в першому таймі протягом кількох хвилин забезпечили собі перемогу завдяки голам Матвієнка та Криськіва, і продовжують очолювати турнірну таблицю.
«Інгулець» (Петровt) — «Чорноморець» (Одеса) — 1:2 (Головкін, 83 — Хадіда, 2, з пенальті, Алефіренко, 40). Юніорські склади — 0:3.
«Інгулець» підходив до поєдинку в ранзі фаворита, вигравши чотири попередні матчі у прем'єр-лізі, але все пішло не за сценарієм команди Сергія Ковальця від самого початку. Пропустивши два м'ячі в першому таймі (причому реалізований «моряками» на 2-й хвилині пенальті став одним із найшвидших в історії чемпіонату України), петрівці змогли відповісти лише одним голом у другому таймі незадовго до фінального свистка.
«Колос» (Ковалівка) — «Минай» — 0:1 (Кравчук, 9). Юніорські склади — 5:0.
Закарпатський «Минай» несподівано обіграв на виїзді «Колос», зіпсувавши ковалівцям ювілейний, 50-й, домашній матч в УПЛ, а самі підопічні Володимира Шарана перервали невтішну для себе серію з чотирьох матчів без перемог.
18 березня (субота)
«Динамо» (Київ) — «Зоря» (Луганськ) — 0:1 (Герреро, 83). Юніорські склади — 5:1.
«Динамо»: Нещерет, Тимчик, Дячук, Попов, Вівчаренко, Сидорчук, Лонвейк, Гармаш (Шепелєв, 56), Кабаєв (Перріс, 56), Царенко (Волошин, 56), Ванат (Рамірес, 75).
«Верес» (Рівне) — «Дніпро-1» — 0:1 (Піхальонок, 10). Юніорські склади — 0:2.
«Ворскла» (Полтава) — «Металіст 1925» (Харків) — 0:0. Юніорські склади — 3:1.
«Львів» — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 2:2 (Богунов, 74, Беляєв, 78 — Капіч, 19, з пенальті, 79). На 43-й хвилині вилучений Татарков («Кривбас»), а на 74-й — Бугай («Львів») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 3:0.
17 березня (п'ятниця)
«Металіст» (Харків) — «Олександрія» — 0:0. Юніорські склади — 0:4.
Становище команд:
1. «Шахтар» — 42 очки (17 матчів);
2. «Дніпро-1» — 39 (17);
3. «Зоря» — 37 (18);
4. «Динамо» — 33 (18);
5. «Олександрія» — 28 (17);
6. «Колос» — 23 (18);
7. «Кривбас» — 22 (18);
8. «Металіст 1925» — 21 (18);
9. «Ворскла» — 20 (18);
10. «Інгулець» — 19 (17);
11. «Чорноморець» — 18 (18);
12. «Верес» — 18 (18);
13. «Минай» — 18 (17);
14. «Рух» — 17 (17);
15. «Металіст» — 17 (18);
16. «Львів» — 13 (17).
Бомбардири: 12 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Таулян Сефері («Ворскла»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Владислав Ванат («Динамо»), Ігор Кирюханцев, Назарій Русин, Сергій Булеца (усі — «Зоря»), Павло Оріховський («Колос») .
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що захисника «Динамо» Дениса Попова довикликали до збірної України перед матчем з Англією на «Вемблі».
Фото ФК «Шахтар»48
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