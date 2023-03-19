Радикалізація російської еліти може бути частиною плану путіна

В росії зараз на перший план намагається вийти архірадикальна фракція правлячої еліти. Навіть ті високопосадовці, які раніше вважалися поміркованими, почали привертати до себе увагу доволі екстремістськими заявами. Їхня поведінка може бути ознакою паніки. Про це стало відомо з опублікованої доповіді Служби зовнішньої розвідки Естонії, в якій проаналізовано, як російське керівництво поводиться на тлі війни в Україні, пише delfi.ee. Можливо, російські посадовці зрозуміли, що війна в Україні була величезною помилкою, яку вже не виправити, і тепер єдиний шлях — продовжити боротьбу, використовуючи дедалі радикальніші методи, зазначають автори доповіді.

Крім того, у Службі зовнішньої розвідки вважають, що така радикалізація політичної еліти може бути частиною плану путіна. Зокрема він дає змогу радикалам висловлюватися, щоб показати, що з його зникненням біля керма встане ще більш екстремістська група. З тієї самої причини, впевнені аналітики, путін дозволив євгену пригожину і голові Чечні рамзану кадирову розширити свою владу і набрати більшої популярності серед російської громадськості.

За версією естонської розвідки, президент країни-терористки турбується про те, що помірковані політики можуть представити себе як альтернативу його режиму: щоб запобігти цьому, він змушує «силові фігури з раніше поміркованим іміджем повністю дискредитувати себе радикальними заявами». Прикладом називають експрезидента дмитра медведєва, якого раніше вважали відносно ліберальним політиком, тепер він погрожує ядерними ударами половині світу.

У якийсь момент путіну самому може стати важко приборкати ультрарадикалів, натхненних їхнім зростальним впливом. пригожин і кадиров особливо небезпечні в цьому контексті, оскільки у кожного з них, по суті, є своя приватна армія, кажуть Службі зовнішньої розвідки Естонії.

Нагадаємо, через військові невдачі під Бахмутом ватажок «Вагнера» євген пригожин потрапив у досить скрутне становище.

Раніше професорка Штефані Бок з Міжнародного центру досліджень і документації воєнних злочинів розповіла, за яких умов путін постане перед судом.

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